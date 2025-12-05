この連載は現在執筆中です。進行に伴い、新しい記事のソースコードがこのライブラリに追加されます。

開発状況や変更点をよりよく追跡するために、記事がリリースされた順にコードを確認することをお勧めします。

現段階では、ライブラリの一般的なレイアウトはこのようになっている：





ある記事のテスト結果の例：









公開された記事のリストと、開発プロセスの詳細な説明：

多通貨エキスパートアドバイザーの開発（パート1）：複数の取引戦略の連携

さまざまな取引戦略があります。リスク分散や取引結果の安定性向上の観点から、複数の戦略を並行して使用することは有効です。しかし、各戦略が別々のExpert Advisorとして実装されている場合、1つの取引口座でそれらの共同作業を管理することは非常に難しくなります。この問題を解決するには、1つの Expert Advisor に異なる取引戦略の作業を実装することが望ましい。

.



. 多通貨Expert Advisorの開発（その2）：取引ストラテジーの仮想ポジションへの移行

複数のストラテジーを並行して動作させる多通貨 Expert Advisor の開発を続けましょう。マーケットポジションのオープンに関連するすべての作業を、ストラテジーのレベルから、ストラテジーを管理する Expert Advisor のレベルに移行してみましょう。ストラテジー自体は、マーケットポジションを建てることなく、バーチャルな取引のみを行います。

。



。 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（その3）：

複数のストラテジーが並行して動作するマルチカレンシーエキスパートアドバイザーの開発はすでにある程度進んでいます。これまでの経験を踏まえ、私たちのソリューションのアーキテクチャを修正し、先に進みすぎる前に改善を試みます。

。



。 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（その4）：

多通貨の Expert Advisor の開発を開始し、すでにいくつかの成果を上げ、コードの改善を何度か繰り返した。しかし、私たちのExpert Advisorは未決済の注文を扱うことができず、ターミナルを再起動した後に作業を再開することができませんでした。これらの機能を追加しましょう。





多通貨エキスパートアドバイザーの開発（その5）：可変ポジションサイズ

前編では、開発中の Expert Advisor は取引に固定ポジションサイズのみを使用する機能を備えていました。これはテストには適していますが、ライブ口座での取引には適していません。

。



多通貨エキスパートアドバイザーの開発（その6）：インスタンスグループの選択を自動化する（処理中）

取引戦略を最適化した後、それに基づいてパラメータのセットを取得し、1つのExpert Advisorに組み合わせた取引戦略のインスタンスを複数作成することができます。これまでは手作業で行っていたが、これからは自動化を試みる。





多通貨のExpert Advisorを開発する（第7回）：フォワード期間を考慮したグループ選択（予定）



ファイル数が多いため、全コードは添付のアーカイブにあります。Expertsフォルダに解凍してください。中のファイルは、個々の記事に関連するフォルダに整理されています。表示されている2つのソースコードファイルは使用されていません。