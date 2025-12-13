







概要

MetaTrader 5用オープンレンジブレイクアウトインジケーター

オープンレンジ・ブレイクアウト(ORB)インディケータは、取引セッションの 開始レンジからの価格ブレイクアウトを識別・追跡する強力なテクニカル 分析ツールです。このインディケータは、取引セッションの最初の数分間に確立された高値と安値が、その日の残りの時間を通して重要なサポートとレジスタンスレベルとして機能することが多いというコンセプトに基づいています。

このインディケータは、ユーザが定義した時間帯に基づき始値レンジを自動 的に計算し、複数の目標価格をプロットし、潜在的な取引機会を視覚的・ 音声的にアラートします。このインジケータは、トレーダーが高確率のブレイクアウト・トレードや再 テスト・シナリオを識別できるように設計されています。

コアコンセプト

ORB戦略は、市場参加者が取引セッションの開始時間帯に最初の価格レンジを設定するという原則に基づいています。価格がこのレンジを確信を持ってブレイクアウトすると、多くの場 合、ブレイクアウトの方向に続行します。このインディケータは、この始値レンジを追跡し、レンジの大きさに基づいて複 数の利益目標を予測します。

主な機能には、ブレイクアウトシグナルの自動検出、再試行の識別、始 値レンジの倍数として計算される段階的な利益目標などがあります。

インジケータのパラメータ

基本設定

sOpeningRangeMinutes(デフォルト: "15")

開始レンジ期間を分単位で定義。利用可能なオプションには、5分、15分、30分、またはカスタム時間レンジの0があります。米国株式市場では15分足（9:30-9:45 EST）が一般的で、より短い時間足が動きの速い市場に適しています。

alertBreakoutsOnly(default: false)

有効にすると、アラートはORBレベルの単純な価格クロスではなく、確認されたブレイクアウトにのみトリガーされます。これは、価格がレンジを超え、ブレイクアウト方向に継続することを要求することで、誤ったシグナルを減らす。

showLabels(default: true)

すべてのORBレベルと目標株価のテキストラベルをチャートに表示する。ラベルは、"ORB HIGH"、"ORB LOW"、パーセンテージベースの利益目標値（PT 50%, PT 100% など）を表示する。

showPreviousDayORBs(default: true)

過去の取引セッションの ORB レベルをチャート上に表示し続けるかどうかを制御する。無効にすると、当日の ORB のみが表示され、チャートが乱雑になるのを防ぐ。

showEntries(default: true)

"Breakout - Wait for Retest"、"Retest"、"Failed Retest" ラベルなど、潜在的なエントリーポイントの視覚的なマーカーを有効にします。これらの注釈は、トレーダーが最適なエントリー タイミングを特定するのに役立ちます。

表示オプション

showPriceTargets(default: true)

始値レンジサイズの50%と100%に主要な利益目標を表示します。これらは、部分的な利益を得るために最も一般的に使用されるターゲットです。

showPriceTargetsExtended(default: false)

始値幅の150%から500%までの拡張利益目標を追加します。これらの拡張ターゲットは、トレンド相場や金 (XAUUSD) のようなボラティリティの高い商品に便利です。

showMidPoint(default: false)

始値レンジのちょうど中心に線をプロットします。中点はしばしばピボット・レ ベルとして機能し、平均回帰戦略に使用できる。

showShadedBox(default: true)

始値レンジ期間上に塗りつぶされた長方形を描画し、ORB ゾーンを視覚的に明確に識別します。

色のカスタマイズ

shadeColor（デ フ ォル ト ： clrTeal）

影付き開始範囲矩形の色を設定。

orb50Color（デ フ ォ ル ト ： clrPurple）

50%利益目標線の色。

orb100Color(default: clrBlue)

100%利益目標ラインの色。

orbOtherColor(default: clrTeal)

すべての拡張利益ターゲット (150% から 450%) の色。

時間設定

sORBStartTime(default: "0930-0945")

24時間フォーマット(HHMM-HHMM)のカスタム時間オーバーライド。このパラメータは、sOpeningRangeMinutes が 0 に設定されているときのみ使用され、始値レンジ期間を完全に柔軟に定義できる。

sTimeZone(default: "EST")

オープニング・レンジ計算の基準となるタイムゾーン。このパラメータは、異なるタイムゾーンの略称を受け付けるが、インジケータはブローカーのサーバー時間に基づいて時間を計算する。

ラベルフォーマット

labelOffsetBars(default: 5)

現在の値動きとラベル位置の間の水平間隔。正の値を指定すると、ラベルが右に移動します。

labelOffsetPips(default: 0)

ラベル位置の垂直方向の間隔を pips 単位で指定。ラベルがプライスアクションや他のチャート要素と重なるのを防ぐのに役立つ。

labelFontSize(default: 8)

チャート上の全てのテキストラベルのフォントサイズ。画面解像度や個人の好みに応じて調整してください。

labelAnchor(default: ANCHOR_LEFT)

ラベル位置のアンカーポイントを決定。オプシ ョ ンには ANCHOR_LEFT、 ANCHOR_RIGHT、 ANCHOR_CENTER 等があ り ます。

maxLineBars（デ フ ォ ル ト ： 500）

ORB レベル線の小節単位の最大長。これは、インディケータがヒストリカルデータに過剰に長い線を引 くことを防ぎ、パフォーマンスを向上させます。

インジケータの動作

始値レンジの計算

インジケータは、指定した時間帯を監視し、その時間帯の最高値と最安値を記録する ことによって、始値レンジを特定します。例えば、15分足設定の場合、9:30～9:45のレンジを捕捉します。

始値レンジの期間が終了すると、高値と安値はロックされ、取引セッションの残 りの間、水平線として前方に延長されます。

目標株価の計算

すべての利益目標は、始値幅の倍数として計算されます。始値レンジが20ポイントの場合、50%目標はORB高値の10ポイント上（ロングトレードの場合）、またはORB安値の10ポイント下（ショートトレードの場合）となります。100%は20ポイント、150%は30ポイントなど。

このダイナミック・スケーリングは、利益目標が市場のボラティリティに応じて自動的に調整されることを保証する。

ブレイクアウト検出ロジック

このインディケータは、ブレイクアウトシグナルに洗練された複数小節の確 認を採用しています。有効な上方ブレイクアウトは、価格が1つのバーでORB高値の上方で終値 をつけ、次のバーで安値がORB高値の上方で推移していることを必要とします。こ れ に よ り 、価 格 が こ の レ ベ ル を 短 時 間 突 破 し た 後 、直 ち に 反 転 す る よ う な 誤 っ た ブ レ ー ク ア ウ ト を排除することができます。

同様に、下降ブレイクアウトの場合は、ORBの安値より下で終値 をつけ、高値がORBの高値より下で推移することが必要です。

再試行の識別

ブ レ ー ク ア ウ ト が 確 定 し た 後 、イ ン ジ ケ ー タ は 、ブ レ ー ク さ れ た レ ベ ル へ の プ ル バックを監視します。有効な再試験は、価格がORBレベルにタッチして戻ったが、正しい側で終値 をつけ、レベルがレジスタンスからサポートに反転した（またはその逆）ことを確認 したときに起こります。

失敗した再テストは、価格がORBレベルを逆方向にブレイクし、元のブレイクアウトシグナルが無効になったときにフラグが立てられます。

解釈と取引への応用

ブレイクアウト取引戦略

主な用途は、高確率のブレイクアウト取引を特定することである。価格が出来高とモメンタムを伴って始値レンジをブレイクした時、トレーダーはブレイクアウトの方向にエントリーし、ORB安値より下（ロングトレードの場合）またはORB高値より上（ショートトレードの場合）にストップを置くことができます。

最初の利益目標は通常50%レベルであり、ここで部分的な利益を得ることができる。残りのポジションは、100%レベル、またはトレンドが強い状況ではそれ以上を目標とする。

再テストエントリー法

保守的なトレーダーは、最初のブレイクアウト後、再テストを待つことを好みます。ブレイクアウト-再テスト待ち」ラベルは、この機会を知らせます。価格がブレイクしたレベルをテストするために引き戻され、サポート（またはレジスタンス）を見つけたら、よりタイトなストップロスでより低リスクのエントリーポイントを提供します。

このアプローチは、最初のブレイクアウトを追いかけるのに比べ、リスクリワードレシオを大幅に改善します。

レンジ取引

価格が始値レンジ内にとどまっている場合、トレーダーはORB安値近辺で買い、ORB高値近辺で売るという平均回帰戦略を採用することができる。中点線は中立的なポジショニングの基準となる。

マルチタイムフレーム分析

このインディケータは、複数のタイムフレームに同時に適用できます。一部のトレーダーは、スキャルピングに5分足のORB、デイトレーディングに15分足のORB、スイングトレードに30分足のORBを使用し、潜在的なサポートゾーンとレジスタンスゾーンの包括的なビューを作成しています。

推奨シンボルとタイムフレーム



このインディケータは、1分足（M1）から15分足（M15）チャートで最適に 機能します。エントリータイミングの詳細な分析には、M5時間枠がノイズの低減と 反 応 性 の 優 れ た バ ラ ン ス を 提 供 し ま す 。

適している商品

ORB戦略は、明確なオープニング・セッションを持つ流動性の高い商品に特に効果的です：

FXペア EURUSD、GBPUSD、USDJPYのそれぞれの地域オープン時

EURUSD、GBPUSD、USDJPYのそれぞれの地域オープン時 金(XAUUSD) ：強い方向性の動きによるオープニングレンジのブレイクアウトに高い反応性。

：強い方向性の動きによるオープニングレンジのブレイクアウトに高い反応性。 株価指数 ニューヨーク・セッション開始時のUS30、NAS100、SPX500

ニューヨーク・セッション開始時のUS30、NAS100、SPX500 暗号通貨 BTCUSD、ETHUSD：出来高が多い時間帯

このインディケータは、明確な取引開始時間のない24時間市場よりも、 取引セッションが定義されている金融商品で最もよく機能する。

パフォーマンスの最適化

このインディケータには、スムーズなチャート操作を実現するためのパ フォーマンス最適化がいくつか含まれています。バッファを EMPTY_VALUE に初期化することで、不要な線の描画を防ぎ、 maxLineBars パラメータでヒストリカル線の長さを制限します。矩形描画ロジックは、レンダリング前にセッションが終了するまで待機し、 取引が活発な時間帯の計算オーバーヘッドを削減します。

オブジェクトの命名規則では、複数のORBセッションが同時に表示された場合の競合を防ぐため、年曜日に基づいた一意の識別子を使用しています。

アラートシステム

通知システムは、MetaTrader 5の内蔵アラートメカニズムを通じてリアルタイムのアラートを提供します。アラートは、単純なレベルクロスまたは確認されたブレイクアウトのみに限定して設定することができます。ブレイクアウトが発生すると、アラートメッセージはORB高値より上か、ORB安値より下かを指定し、トレーダーはチャートを見続けることなく、迅速にチャンスを評価することができます。

ビジュアル・プレゼンテーション

すべてのチャート要素は、カスタマイズ可能な色で、プロフェッショナルな書式基準に従っています。デフォルトの配色は、ORB高値にライム、ORB安値に赤、50%目標に紫、100%目標に青、拡張目標および陰影付きレンジ・ボックスにティールを使用しています。この色分けシステムにより、忙しいチャート上でも重要なレベルを素早く視覚的に識別することができる。

陰影のついた長方形は、始値レンジの期間を直感的に視覚化し、価格が設定されたレンジの内外で取引されていることが一目瞭然です。

結論

オープンレンジ・ブレイクアウト・インディケータは、自動レンジ計算、複 数の利益目標、ブレイクアウト検出、再テスト識別を1つの使いやすいパッケー ジに統合した包括的なトレーディングツールです。広 範 な 入 力 パ ラ メ ー タ に よ る 柔 軟 性 に よ り 、ト レーダーは、積極的なブレイクアウト取引から保守的な再テストエントリーまで、 様々な取引スタイルにインディケータを適応させることができます。

このインディケータは、すっきりとしたビジュアル表示と論理的なアラート システムにより、裁量トレーダーと自動売買システム開発者の両方に適してい ます。このインジケータは、重要な始値レンジの期間に焦点を当てることで、各 取引セッションの最も重要な支持線と抵抗線を特定するのに役立ちます。