Fair Value Gap - MetaTrader 5のためのインディケータ
フェアバリューギャップとは、ICTのスマートマネーのコンセプトで、強気 の場合、ローソク足の1本目の高値と3本目の安値、弱気の場合、ローソク足の 1本目の安値と3本目の高値の間に1ポイント以上の不均衡がある場合に使用されます。
FVGの色はインジケーターの設定からカスタマイズできます。
