フェア・バリュー・ギャップは、ICTのスマート・マネーのコンセプトで、強気ではローソク足の1本目の高値と3本目の安値、弱気ではローソク足の1本目の安値と3本目の高値の間に1ポイント以上の不均衡がある場合に使用される。

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。