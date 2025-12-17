無料でロボットをダウンロードする方法を見る
オープン・トレード
この関数は、取引を開始するためのメインロジックを実行します。
- ユーザーが提供したシンボル情報とパラメータに基づいて、始値、利益確定レベル、ストップロスを計算します。
- シンボル、数量、注文タイプ、スリッページ、コメント、マジックナンバーなどの重要な詳細を含む取引リクエスト（MqlTradeRequest）を準備します。
- OrderSend 関数を呼び出して取引リクエストを送信し、結果を取得します。
SetTypeFillingBySymbol 関数：
- この関数は、シンボルの注文履行ポリシーに従って、注文の履行タイプ (フィルまたはキャンセル、即時またはキャンセルまたはリターン) を決定します。
GetMinTradeLevel関数：
- シンボルのフリーズレベルとストップレベルを考慮して最小取引レベルを計算します。最小レベルが指定された範囲内に収まるように調整し、結果を返します。"
MetaQuotes Ltdによってスペイン語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/es/code/48110
