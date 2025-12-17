コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

オープン・トレード - MetaTrader 5のためのスクリプト

パブリッシュ済み:
この関数は、取引を開始するためのメインロジックを実行します。

  • ユーザーが提供したシンボル情報とパラメータに基づいて、始値、利益確定レベル、ストップロスを計算します。
  • シンボル、数量、注文タイプ、スリッページ、コメント、マジックナンバーなどの重要な詳細を含む取引リクエスト（MqlTradeRequest）を準備します。
  • OrderSend 関数を呼び出して取引リクエストを送信し、結果を取得します。


SetTypeFillingBySymbol 関数：

  • この関数は、シンボルの注文履行ポリシーに従って、注文の履行タイプ (フィルまたはキャンセル、即時またはキャンセルまたはリターン) を決定します。


GetMinTradeLevel関数：

  • シンボルのフリーズレベルとストップレベルを考慮して最小取引レベルを計算します。最小レベルが指定された範囲内に収まるように調整し、結果を返します。"

    MetaQuotes Ltdによってスペイン語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/es/code/48110

    Fair Value Gap Fair Value Gap

    フェア・バリュー・ギャップは、ICTのスマート・マネーのコンセプトで、強気ではローソク足の1本目の高値と3本目の安値、弱気ではローソク足の1本目の安値と3本目の高値の間に1ポイント以上の不均衡がある場合に使用される。

    Frog Jump Frog Jump

    ひとり燭台を隠す

    Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

    適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。