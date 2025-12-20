コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATR Weighted Moving Averages - MetaTrader 5のためのインディケータ

Yashar Seyyedin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
20
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

4種類のATR加重移動平均を計算するインジケーターです。

計算には松スクリプトライブラリ「TAExt by TheBacktestGuy」を使用しています。

含まれるタイプは以下の通りです：

ATRWSMA、ATRWEMA、ATRWRMA、ATRWWMA。

ATRベースのMA

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48085

    Titik Impas Breakeven Titik Impas Breakeven

    1つの取引のストップロスを建値に合わせて手動で調整するのは比較的簡単な作業ですが、多数のポジションを個別に管理するのは面倒で時間のかかる作業です。MT4/MT5用のTitik Impas Breakevenスクリプトは、このプロセスを合理化し、複数のポジションを扱うトレーダーに効率性と利便性を提供します。

    TickCompressor - 1ティックを平均2-3バイトに圧縮します。 TickCompressor - 1ティックを平均2-3バイトに圧縮します。

    ティックデータを圧縮し、.tcs MQファイルより最大3.5倍コンパクトに保存。また、MqlTick構造体の60バイトを読み込むよりも、3バイトを読み込む方が時間がかからないため、高速な作業が可能です。

    Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

    ローソク足の上昇と下降をパーセント表示する。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。