1つの取引のストップロスを建値に合わせて手動で調整するのは比較的簡単な作業ですが、多数のポジションを個別に管理するのは面倒で時間のかかる作業です。MT4/MT5用のTitik Impas Breakevenスクリプトは、このプロセスを合理化し、複数のポジションを扱うトレーダーに効率性と利便性を提供します。

ティックデータを圧縮し、.tcs MQファイルより最大3.5倍コンパクトに保存。また、MqlTick構造体の60バイトを読み込むよりも、3バイトを読み込む方が時間がかからないため、高速な作業が可能です。