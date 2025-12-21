コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

PHSBスクリーナー - MetaTrader 5のためのスクリプト

説明:
価格のドローダウンが顕著な資産を識別する高度なスクリーナー。すべての利用可能なシンボルまたはフィルタリングされたカテゴリをスキャンし、最近のピーク以下で取引されている商品を見つけます。割安資産の潜在的な購入機会を特定するのに最適です。

主な機能

  • 終値による正確なドローダウン計算

  • カスタマイズ可能なルックバック期間（デフォルト90日）

  • 調整可能なドローダウンのしきい値

  • 資産カテゴリーフィルター（株式、為替、指数、暗号通貨）

  • パフォーマンス向上のためのバッチデータローディング

  • リアルタイムの進捗モニタリング

  • ✅ 執行後のクリーンマーケットウォッチ

こんな方に最適

  • 割安資産を求めるバリュー投資家

  • 売られ過ぎの商品を探しているスイング・トレーダー

  • ポジションのドローダウンを監視するポートフォリオマネージャー

  • テクニカルアナリストが反転の機会をスクリーニング

バージョン2.02アップデート

  • ドローダウン計算アルゴリズムの修正

  • ピークと現在の価格の正確な比較

  • 関連価格データによる結果表示の改善

  • フィルタリングとパフォーマンスの強化

結果

