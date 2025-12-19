Titik Impas Breakeven MetaTraderスクリプトは、指定されたパラメータに基づいて、1つまたは複数のポジションの損切りをブレークイーブンポイントに調整するように設計された簡単なツールです。このスクリプトは、MT4とMT5の両方のプラットフォームに対応しています。





損益分岐点（ティティック・インパス）は、取引の利益がゼロになる価格水準を示します。ポジションをティティック・インパス・ブレイクイーブンに設定することで、損切りはポジションの開始価格に合わせられます。この戦略は、利益を蓄積させながら、取引が安全であり続け、マイナス領域に戻らないようにすることを目的とする場合に有効です。





単一の取引の損切りを始値に合わせて手動で調整するのは比較的簡単な作業ですが、多数のポジションを個別に管理するのは面倒で時間がかかります。MT4/MT5用のTitik Impas Breakevenスクリプトは、このプロセスを合理化し、複数のポジションを扱うトレーダーに効率性と利便性を提供します。







