ポケットに対して
インディケータ

3D_Oscilator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Luis Damiani
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1480
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Luis Damiani

このインディケータはRSICCIインディケータに基づいて、色付きの点として市場参入とエグジットシグナルを生成します。

このインディケータのシグナルは注文を出すためには十分ではありません。濾過のため、いくつかのトレンドインディケータを追加する方が良いでしょう。

このインディケータバージョンは2008年9月7日にmql4.comでのコードベースで発表されました。

3D_Oscilator

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/437

