記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3D_Oscilator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1480
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
Luis Damiani
このインディケータはRSIとCCIインディケータに基づいて、色付きの点として市場参入とエグジットシグナルを生成します。
このインディケータのシグナルは注文を出すためには十分ではありません。濾過のため、いくつかのトレンドインディケータを追加する方が良いでしょう。
このインディケータバージョンは2008年9月7日にmql4.comでのコードベースで発表されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/437