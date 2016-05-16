3D_Oscilator

実際の著者

Luis Damiani

このインディケータはRSIとCCIインディケータに基づいて、色付きの点として市場参入とエグジットシグナルを生成します。



このインディケータのシグナルは注文を出すためには十分ではありません。濾過のため、いくつかのトレンドインディケータを追加する方が良いでしょう。

このインディケータバージョンは2008年9月7日にmql4.comでのコードベースで発表されました。



