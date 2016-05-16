コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

3_Level_ZZ_Semafor - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2252
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

asystem2000

セマフォドットを用いて最長、真ん中と短い期間の最小値と最大値を表示する単純なインディケータ。

下記はインディケータの作者のコメントです。

ジグザグ計算の基礎は、クライアント端末の set \Examples\ZigZag.mq5 のアルゴリズムです。この指標は、現在の「folding rule by Likhovidov（Likhovidovによるフォールディングルール）」システムに従ってエキスパートアドバイザーのアルゴリズムを作成する作業中に書かれました。

「folding rule by Likhovidov（Likhovidovによるフォールディングルール）」アルゴリズムの誕生についてはhttp://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660で読むことができます。そのアルゴリズムがジグザグ指標を使用するため、インディケータがその最後の極端な値で再描画されることは追加する必要があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年1月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

3_Level_ZZ_Semafor

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/441

