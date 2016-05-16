無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3_Level_ZZ_Semafor - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2252
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
asystem2000
セマフォドットを用いて最長、真ん中と短い期間の最小値と最大値を表示する単純なインディケータ。
下記はインディケータの作者のコメントです。
ジグザグ計算の基礎は、クライアント端末の set \Examples\ZigZag.mq5 のアルゴリズムです。この指標は、現在の「folding rule by Likhovidov（Likhovidovによるフォールディングルール）」システムに従ってエキスパートアドバイザーのアルゴリズムを作成する作業中に書かれました。
「folding rule by Likhovidov（Likhovidovによるフォールディングルール）」アルゴリズムの誕生についてはhttp://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660で読むことができます。そのアルゴリズムがジグザグ指標を使用するため、インディケータがその最後の極端な値で再描画されることは追加する必要があります。<
このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年1月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/441
重心 J. F. Ehlers
重心はジョン・エラーズによって開発され「株式＆コモディティ」誌（2002年5月）で発表されたオシレータです。シャンデモメンタムオシレータに基づいた取引シグナルモジュール
シャンデモメンタムオシレータの買われ過ぎ/売られ過ぎレベルの交差が、注文を出すためのシグナルとして使用されています。