記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 982
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
BrainTrend2 インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。シグナルは、完成したバー（ローソク足）の上に形成されます。
検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。
- ATR期間：7
- 時間枠： H4
- 銘柄：AUDUSD;
- ロット：0.1
- ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。
この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、braintrend2signal.mqh を terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。
このモジュールはBrainTrend2インディケータを使用し、BrainTrend2.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。
チャートでの取引例は下記です。
2011から始まる履歴バックテスト結果は下記です。
履歴バックテスト結果
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/415
