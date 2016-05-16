コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ

Aleksey Sergan
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
braintrend2.mq5 (8.01 KB) ビュー
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
braintrend2signal.mqh (6.34 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
test_braintrend2signal.mq5 (6.31 KB) ビュー
BrainTrend2 インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。シグナルは、完成したバー（ローソク足）の上に形成されます。

検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。

  • ATR期間：7
  • 時間枠： H4
  • 銘柄：AUDUSD;
  • ロット：0.1
  • ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。

この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、braintrend2signal.mqh を terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。

このモジュールはBrainTrend2インディケータを使用し、BrainTrend2.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。

チャートでの取引例は下記です。

2011から始まる履歴バックテスト結果は下記です。

履歴バックテスト結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/415

