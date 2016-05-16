BrainTrend2 インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。シグナルは、完成したバー（ローソク足）の上に形成されます。

検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。

ATR期間：7

時間枠： H4

銘柄：AUDUSD;

ロット：0.1

ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。

この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、braintrend2signal.mqh を terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。

このモジュールはBrainTrend2インディケータを使用し、BrainTrend2.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。

チャートでの取引例は下記です。

2011から始まる履歴バックテスト結果は下記です。





履歴バックテスト結果