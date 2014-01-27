请观看如何免费下载自动交易
随机振荡器 Blau_TS_Stochastic - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1682
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
William Blau 随机振荡器基于 随机指数 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_TS_Stochastic.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 随机振荡器
计算:
随机振荡器定义如下:
TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)
信号线使用平滑计算:
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
- TS_Stochastic() - 快速随机, %k - 随机指数 TStochI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - 慢速随机 (信号线), %d 数平滑均线 周期为 ul, 应用于随机 (%k);
- ul - EMA 信号线平滑周期。
输入参数:
- 图形绘制 #0 - 快速随机 (随机指数), %k:
- q - 随机周期 (省缺 q=5);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
- s -第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 慢速随机 (信号线), %d:
- ul - EMA 平滑周期 (信号线), 应用于快速随机 (省缺 ul=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注释:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0.若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 振荡器和信号线相同;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/365
随机指数 Blau_TStochI
William Blau 的随机指数指标 (归一化平滑 q-周期随机)。随机指标 Blau_TStoch
William Blau 的随机指标 (平滑 q-周期随机)。
随机动量 Blau_SM
William Blau 的随机动量。随机动量指数 Blau_SMI
William Blau 的随机动量指数。