Индикаторы

Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Просмотров:
3253
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Автор: Andrey N. Bolkonsky

Стохастический осциллятор (основан на индексе стохастика) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_TS_Stochastic.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Стохастический осциллятор Уильяма Блау

Расчет:

Определение стохастического осциллятора:

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)

Сигнальная линия стохастического осциллятора:

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

где:
  • TS_Stochastic() - быстрый стохастик, %k - индекс стохастика TStochI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - медленный стохастик (сигнальная линия), %d - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к быстрому стохастику (%k);
  • ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA быстрого стохастика.

Входные параметры:

  • графическое построение #0 - быстрый стохастик (индекс стохастика), %k:
    • q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
    • r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
    • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
    • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • графическое построение #1 - медленный стохастик (сигнальная линия), %d:
    • ul - период EMA сигнальной линии, применительно к быстрому стохастику (по умолчанию ul=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • ul>0. Если ul=1, то медленный стохастик (сигнальная линия) совпадает с быстрым стохастиком;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).

Индекс стохастика Blau_TStochI Индекс стохастика Blau_TStochI

Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау.

Индикатор стохастика Blau_TStoch Индикатор стохастика Blau_TStoch

Индикатор стохастика (q-периодный стохастик; сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау.

Стохастический моментум Blau_SM Стохастический моментум Blau_SM

Стохастический моментум Уильяма Блау.

Индекс стохастического моментума Blau_SMI Индекс стохастического моментума Blau_SMI

Индекс стохастического моментума Уильяма Блау.