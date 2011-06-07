Ставь лайки и следи за новостями
Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- 3253
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Стохастический осциллятор (основан на индексе стохастика) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_TS_Stochastic.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Стохастический осциллятор Уильяма Блау
Расчет:
Определение стохастического осциллятора:
TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)
Сигнальная линия стохастического осциллятора:
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
- TS_Stochastic() - быстрый стохастик, %k - индекс стохастика TStochI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - медленный стохастик (сигнальная линия), %d - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к быстрому стохастику (%k);
- ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA быстрого стохастика.
Входные параметры:
- графическое построение #0 - быстрый стохастик (индекс стохастика), %k:
- q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
- r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- графическое построение #1 - медленный стохастик (сигнальная линия), %d:
- ul - период EMA сигнальной линии, применительно к быстрому стохастику (по умолчанию ul=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- ul>0. Если ul=1, то медленный стохастик (сигнальная линия) совпадает с быстрым стохастиком;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
