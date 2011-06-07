Автор: Andrey N. Bolkonsky





Стохастический осциллятор (основан на индексе стохастика) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TS_Stochastic.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Стохастический осциллятор Уильяма Блау

Расчет:



Определение стохастического осциллятора:

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)



Сигнальная линия стохастического осциллятора:

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)



TS_Stochastic() - быстрый стохастик, %k - индекс стохастика TStochI(price,q,r,s,u);

SignalLine() - медленный стохастик (сигнальная линия), %d - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к быстрому стохастику (%k);

ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA быстрого стохастика.

где:

Входные параметры:



графическое построение #0 - быстрый стохастик (индекс стохастика), %k:

q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5); r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20); s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5); u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

графическое построение #1 - медленный стохастик (сигнальная линия), %d:

ul - период EMA сигнальной линии, применительно к быстрому стохастику (по умолчанию ul=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).



Ограничения: