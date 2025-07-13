코드베이스섹션
스토캐스틱 오실레이터 Blau_TS_Stochastic - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
blau_ts_stochastic.mq5 (14.49 KB) 조회
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성, 발산이라는 책에서 스토캐스틱 오실레이터( 스토캐스틱 지수 기반)를 설명했습니다.

자세한 내용은 MQL5의 윌리엄 블라우의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서에서 확인할 수 있습니다. 1부: 보조지표.

  • WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\.
  • Blau_TS_Stochastic.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5/지표\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 스토캐스틱 오실레이터

윌리엄 블라우 스토캐스틱 오실레이터

계산:

스토캐스틱 오실레이터의 정의입니다:

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)

스토캐스틱 오실레이터의 신호선입니다:

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u),ul)

Where:
  • TS_Stochastic() - 빠른 스토캐스틱, %k - 스토캐스틱 지수 TStochI(가격,q,r,s,u);
  • SignalLine() - 느린 스토캐스틱(신호선), %d - 빠른 스토캐스틱(%k)에 적용된 기간 ul의 지수이동평균;
  • ul - 신호선의 EMA 주기 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 패스트 스토캐스틱의 마지막 유의미한(>1) EMA의 주기와 같아야 합니다.

입력 파라미터:

  • 차트 플로팅 #0 - 빠른 스토캐스틱(스토캐스틱 지수), %K:
    • q - 스토캐스틱이 계산되는 기간(기본값은 q=5);
    • r - 스토캐스틱에 적용된 첫 번째 EMA의 기간(기본값은 r=20);
    • s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);
    • u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 주기(기본값은 u=3);
  • 차트 구성 #1 - 슬로우 스토캐스틱(신호선), %d:
    • ul - 빠른 스토캐스틱에 대한 신호선의 EMA 주기(기본값 ul=3);
  • 적용된 가격 - 가격 유형 (기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE).

제한 사항:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
  • ul>0. ul=1이면 슬로우 스토캐스틱(신호선)이 패스트 스토캐스틱과 일치합니다;
  • 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u+ul-4+1).

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/365

