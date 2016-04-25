作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

William Blau によるErgodic Oscillator（エルゴードオシレータ）はTrue Strength Index（真力指標）インディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。

トレンド反転を示すのにはシグナルラインが使われます。

買いシグナル：シグナルラインでの上向きの交差

売りシグナル：シグナルラインでの下向きの交差

シグナルラインはベースラインの平滑化を使用して計算され（Ergodic, True Strength Index）、 平均に使われる期間はベースラインの直近の期間に等しいです。

トレンドは、ベースラインがシグナルより上の場合上向きで、シグナルより下の場合下向きです。



WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_Ergodic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

計算：



エルゴードオシレータの計算式は下記のとおりです。

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u) SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)



ここで



Ergodic() - ベースライン - True Strength Index TSI(price,q,r,s,u)

SignalLine() - シグナルライン - 期間ulでErgodicに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線

ul - シグナルラインの平均化期間（ Willam Blau によると、これはErgodic ラインの直近の平均化期間（>1）と等しくなければなりません。例として Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1) では ul=s=5 です。

入力パラメータ

グラフィックプロット #0 - Ergodic (True Strength Index)

q - モメンタム平滑化期間（デフォルトは q=2）



r - モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）



s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）



u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

グラフィックプロット #1 - シグナルライン

ul - ベースラインに適応されたシグナルラインの平滑化期間（デフォルトは ul=3）

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項: