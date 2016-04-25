コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Blau_Ergodic - MetaTrader 5のためのインディケータ

blau_ergodic.mq5 (10.84 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるErgodic Oscillator（エルゴードオシレータ）はTrue Strength Index（真力指標）インディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。

トレンド反転を示すのにはシグナルラインが使われます。

  • 買いシグナル：シグナルラインでの上向きの交差
  • 売りシグナル：シグナルラインでの下向きの交差

シグナルラインはベースラインの平滑化を使用して計算され（Ergodic, True Strength Index）、 平均に使われる期間はベースラインの直近の期間に等しいです。

トレンドは、ベースラインがシグナルより上の場合上向きで、シグナルより下の場合下向きです。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_Ergodic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

Blau Ergodic Oscillator（エルゴードオシレータ）

計算：

エルゴードオシレータの計算式は下記のとおりです。

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)

ここで

  • Ergodic() - ベースライン - True Strength Index TSI(price,q,r,s,u)
  • SignalLine() - シグナルライン - 期間ulでErgodicに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
  • ul - シグナルラインの平均化期間（ Willam Blau によると、これはErgodic ラインの直近の平均化期間（>1）と等しくなければなりません。例として Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1) では ul=s=5 です。

入力パラメータ

  • グラフィックプロット #0 - Ergodic (True Strength Index)
    • q - モメンタム平滑化期間（デフォルトは q=2）
    • r - モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
    • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
    • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • グラフィックプロット #1 - シグナルライン
    • ul - ベースラインに適応されたシグナルラインの平滑化期間（デフォルトは ul=3）
  • AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項:

  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • ul>0。ul=1 の場合、シグナルとベースラインは同じです。
  • Min. rates =(q-1+r+s+u+ul-4+1)

