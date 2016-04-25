無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Blau_Ergodic - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 917
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
William Blau によるErgodic Oscillator（エルゴードオシレータ）はTrue Strength Index（真力指標）インディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。
トレンド反転を示すのにはシグナルラインが使われます。
- 買いシグナル：シグナルラインでの上向きの交差
- 売りシグナル：シグナルラインでの下向きの交差
シグナルラインはベースラインの平滑化を使用して計算され（Ergodic, True Strength Index）、 平均に使われる期間はベースラインの直近の期間に等しいです。
トレンドは、ベースラインがシグナルより上の場合上向きで、シグナルより下の場合下向きです。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_Ergodic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
計算：
エルゴードオシレータの計算式は下記のとおりです。
Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)
ここで
- Ergodic() - ベースライン - True Strength Index TSI(price,q,r,s,u)
- SignalLine() - シグナルライン - 期間ulでErgodicに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
- ul - シグナルラインの平均化期間（ Willam Blau によると、これはErgodic ラインの直近の平均化期間（>1）と等しくなければなりません。例として Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1) では ul=s=5 です。
入力パラメータ
- グラフィックプロット #0 - Ergodic (True Strength Index)
- q - モメンタム平滑化期間（デフォルトは q=2）
- r - モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - ベースラインに適応されたシグナルラインの平滑化期間（デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項:
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルとベースラインは同じです。
- Min. rates =(q-1+r+s+u+ul-4+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/362
Blau_TStochストキャスティックインディケータ
William Blau によるストキャスティックインディケータ(平滑化されたq期間ストキャスティック）Blau_TStochIストキャスティック指数
William Blauによるストキャスティック指数インディケータ(正規化・平滑化されたq期間ストキャスティック）