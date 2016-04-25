作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

William Blau による真力指標（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

真力指標（True Strength Index） (TSI, q-期間平滑モメンタム）はWilliam Blauによって開発された正規化されたモメンタムインディケータです。インディケータ値は正規化されて [–100,+100] に変換されます。

TSIの正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。



WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_TSI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

入力パラメータ



q - モメンタム平滑化期間（デフォルトは q=2）

r - モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）

s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）

u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）



注意事項: