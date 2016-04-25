無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Blau_TSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
William Blau による真力指標（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。
真力指標（True Strength Index） (TSI, q-期間平滑モメンタム）はWilliam Blauによって開発された正規化されたモメンタムインディケータです。インディケータ値は正規化されて [–100,+100] に変換されます。
TSIの正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_TSI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
入力パラメータ
- q - モメンタム平滑化期間（デフォルトは q=2）
- r - モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項:
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/361
Blau_Mtm
William Blau によるモメンタムインディケータトレンドの方向の「インナーバーブレイクスルー」での取引シグナルのモジュールのクラス
ストラテジーは以下の通りです。外側（外側）バーが表示されたら、内側バーのトレンド方向のブレークスルーの事実を確認し、注文を出すためのシグナルを生成します。この取引シグナルモジュールは MQL5 Wizard の新バージョンと互換性があります。
Blau_Ergodic
William Blau によるErgodic Oscillator（エルゴードオシレータ）Blau_TStochストキャスティックインディケータ
William Blau によるストキャスティックインディケータ(平滑化されたq期間ストキャスティック）