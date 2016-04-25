コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Blau_TSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau による真力指標（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

真力指標（True Strength Index） (TSI, q-期間平滑モメンタム）はWilliam Blauによって開発された正規化されたモメンタムインディケータです。インディケータ値は正規化されて [–100,+100] に変換されます。

TSIの正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_TSI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau 真力指標（True Strength Index）

入力パラメータ

  • q - モメンタム平滑化期間（デフォルトは q=2）
  • r - モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項:

  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)

