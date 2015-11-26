コードベースセクション
DRAW_COLOR_ARROW - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターは、 DRAW_COLOR_ARROW描写スタイルのデモです。

Windings フォントのシンボルを使って、チャート上に矢印を描写します２つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目は価格、二つ目はカラーインデックスです。コードパラメーターは、ベースコード: code=159 (円)を特定するのに使います。

色、サイズ、シフトはN=5ティック後にランダムに変化します。plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。

The Drawing Styles in MQL5も参照

DRAW_COLOR_ARROW

