無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DRAW_COLOR_ARROW - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1352
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケーターは、 DRAW_COLOR_ARROW描写スタイルのデモです。
Windings フォントのシンボルを使って、チャート上に矢印を描写します２つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目は価格、二つ目はカラーインデックスです。コードパラメーターは、ベースコード: code=159 (円)を特定するのに使います。
色、サイズ、シフトはN=5ティック後にランダムに変化します。plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/345
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2の描写スタイルは、カラーバッファで色を指定された二つのインジケーターのバッファから、カラーヒストグラムを描写します。DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAMの描写スタイルは、カラーヒストグラムを描写します。
IndicatorParameters() の使用例
このEAは、パラメーターの情報（タイプ、値）を取得して、IndicatorParameters()の使い方を描写します。ALGLIB - 数値分析ライブラリ
ALGLIB 算術関数ライブラリ (v. 3.19) MQL5に移植