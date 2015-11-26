無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IndicatorParameters() の使用例 - MetaTrader 5のためのエキスパート
MQL5 言語では、パラメータの情報（インジケーターハンドルによる型、値）を取得できます。
このEAは、パラメーターの情報（タイプ、値）を取得して、IndicatorParameters() の使い方を描写します。
Demo:
DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW の描写スタイルは、カラー矢印を描写します。 (Windings フォントからのシンボル)。DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2の描写スタイルは、カラーバッファで色を指定された二つのインジケーターのバッファから、カラーヒストグラムを描写します。
ALGLIB - 数値分析ライブラリ
ALGLIB 算術関数ライブラリ (v. 3.19) MQL5に移植Moving Average
移動平均EAは価格と移動平均線のクロスでトレードを行います。