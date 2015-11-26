DRAW_COLOR_ARROW の描写スタイルは、カラー矢印を描写します。 (Windings フォントからのシンボル)。

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2の描写スタイルは、カラーバッファで色を指定された二つのインジケーターのバッファから、カラーヒストグラムを描写します。