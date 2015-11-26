コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

IndicatorParameters() の使用例 - MetaTrader 5のためのエキスパート

MQL5 言語では、パラメータの情報（インジケーターハンドルによる型、値）を取得できます。

このEAは、パラメーターの情報（タイプ、値）を取得して、IndicatorParameters() の使い方を描写します。

Demo:



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/915

