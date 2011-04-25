Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DRAW_COLOR_ARROW - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2668
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример индикатора, рисующего на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.
Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения цен закрытия бара, второй - индекс цвета отрисовки. Толщина, цвета, код и смещения меняются случайным образом каждые N=5 тиков.
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_ARROW свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.
См. также статью Стили рисования в MQL5
Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 рисует разноцветную гистограмму на двух индикаторных буферах, цвет гистограммы указывается в буфере цвета.DRAW_COLOR_HISTOGRAM
Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM рисует разноцветную гистограмму, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.
Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.DRAW_COLOR_BARS
Стиль DRAW_COLOR_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Этот стиль является продвинутой версией стиля DRAW_BARS и позволяет задавать для каждого бара свой цвет из заранее предопределенного набора цветов.