私たちのファンページに参加してください
DRAW_COLOR_HISTOGRAM - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 描写スタイルのデモです。
カラーヒストグラムとして、セパレートウィンドウに sin(x) を描写します。二つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目はsin(x)の値、二つ目は色に使います。
ヒストグラムの色、幅、ラインスタイルはN=5ティック後にランダムに変化します。plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。
The Drawing Styles in MQL5.も参照
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/343
DRAW_COLOR_SECTION の描写スタイルは、セクションを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLESの描写スタイルは、インジケーターの４つの値（始値、高値、安値、終値）からロウソク足を描写します。
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2の描写スタイルは、カラーバッファで色を指定された二つのインジケーターのバッファから、カラーヒストグラムを描写します。DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW の描写スタイルは、カラー矢印を描写します。 (Windings フォントからのシンボル)。