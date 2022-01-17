이 지표는 DRAW_COLOR_ARROW 드로잉 스타일의 데모입니다.



Windings 글꼴의 기호를 사용하여 차트에 화살표를 표시합니다. 두 개 지표의 버퍼가 사용됩니다. 하나는 가격용 이고 다른 하나는 색상 인덱스를 포함합니다. 코드 매개변수는 기본 코드를 지정하는 데 사용됩니다. code=159(circle).



색상, 문자 크기 및 이동은 N=5 틱 후에 무작위로 변경됩니다. plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기의 지시문을 사용하여 정의됩니다. 이러한 속성은 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수를 확인하세요).

The Drawing Styles in MQL5을 참고하세요.