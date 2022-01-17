당사 팬 페이지에 가입하십시오
DRAW_COLOR_ARROW - MetaTrader 5용 지표
이 지표는 DRAW_COLOR_ARROW 드로잉 스타일의 데모입니다.
Windings 글꼴의 기호를 사용하여 차트에 화살표를 표시합니다. 두 개 지표의 버퍼가 사용됩니다. 하나는 가격용 이고 다른 하나는 색상 인덱스를 포함합니다. 코드 매개변수는 기본 코드를 지정하는 데 사용됩니다. code=159(circle).
색상, 문자 크기 및 이동은 N=5 틱 후에 무작위로 변경됩니다. plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기의 지시문을 사용하여 정의됩니다. 이러한 속성은 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수를 확인하세요).
The Drawing Styles in MQL5을 참고하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/345
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 그리기 스타일은 다른 두개 지표의 버퍼 값을 히스토그램으로 표시하는 데 사용됩니다. 색상은 색상 버퍼에 지정됩니다.DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAM 그리기 스타일은 색상 히스토그램을 그리는 데 사용됩니다.
DRAW_COLOR_ZIGZAG 스타일은 두 지표의 버퍼 값에 따라 다른 색상의 선을 그립니다. 이것은 DRAW_ZIGZAG 스타일의 색상 버전이며 미리 정의된 색상 세트에서 각 라인에 개별 색상을 지정할 수 있습니다.DRAW_COLOR_BARS
DRAW_COLOR_BARS 스타일은 시가, 고가, 저가 및 종가를 포함하는 4개 지표의 버퍼 값을 기반으로 막대를 그립니다. 이것은 DRAW_BARS 스타일의 색상 버전이며 미리 정의된 색상 세트에서 각 라인에 개별 색상을 지정할 수 있습니다.