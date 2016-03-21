Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_ARROW Zeichenstils.



Er zeichnet Pfeile in den Chart unter Verwendung des Schrifttyps Wingdings. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Der Code-Parameter wird für die Verwendung des Basis-Codes benötigt: code=159 (Kreis).



Die Farbe, die Zeichengröße und die Verschiebung verändern sich zufällig alle N=5 Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.