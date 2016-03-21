CodeBaseKategorien
Indikatoren

DRAW_COLOR_ARROW - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_ARROW Zeichenstils.

Er zeichnet Pfeile in den Chart unter Verwendung des Schrifttyps Wingdings. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Der Code-Parameter wird für die Verwendung des Basis-Codes benötigt: code=159 (Kreis).

Die Farbe, die Zeichengröße und die Verschiebung verändern sich zufällig alle N=5 Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_COLOR_ARROW

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstil wird verwendet, um auf der Basis von zwei Indikatoren farbliche Histogramme zu malen. Die Farben werden definiert in dem Farben-Speicher (color buffer)

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet, um farbliche Histogramme zu zeichnen.

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

Der Zeichenstil ABC zeichnet Linien mit unterschiedlichen Farben, basierend auf den Werten von zwei Indikatorspeichern (indicator buffers). Dieses ist die farbliche Version des DRAW_ZIGZAG Zeichenstils. Er erlaubt es, für jede Linie eine individuelle Farbe aus dem vordefinierten Farbset zu verwenden.

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

Der DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil zeichnet Bars, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern:Open, High, Low and Close Kurse Dieses ist eine erweiterte Version von dem DRAW_BARS Zeichenstil, welcher es Ihnen möglich macht, für jede Bar eine individuelle Farbe festzulegen.