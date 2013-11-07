DRAW_COLOR_ARROW

DRAW_COLOR_ZIGZAG样式使用两个指标缓存数组绘画不同颜色的线条。这是彩色版的DRAW_ZIGZAG样式，并允许你从预定义颜色集中为每条线指定单独的颜色。.

DRAW_COLOR_BARS样式基于存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制柱体。 这是DRAW_BARS样式的高级版本，允许你从预定义的颜色集里为每个柱体指定单独的颜色。