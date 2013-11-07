请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DRAW_COLOR_ARROW - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2091
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标是DRAW_COLOR_ARROW绘制样式的一个示例。
它使用来自Windings字体的符号在图表上绘制箭头。两个指标缓存数组被使用: 第一个用于价格数值, 第二个缓存数组保存颜色的索引值。code参数用于指定基本代码: code=159 (圆圈).
颜色、字符大小和移位每N（=5）个即时价位被随机修改一次。plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).
参见 MQL5的绘制样式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/345
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2绘制样式使用两个指标缓存数组来绘画彩色直方图，颜色在颜色缓存数组中指定。DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAM绘制样式用来绘画彩色直方图。
DRAW_COLOR_ZIGZAG
DRAW_COLOR_ZIGZAG样式使用两个指标缓存数组绘画不同颜色的线条。这是彩色版的DRAW_ZIGZAG样式，并允许你从预定义颜色集中为每条线指定单独的颜色。.DRAW_COLOR_BARS
DRAW_COLOR_BARS样式基于存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制柱体。 这是DRAW_BARS样式的高级版本，允许你从预定义的颜色集里为每个柱体指定单独的颜色。