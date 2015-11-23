高値と安値でジグザグを描写するインジケーターの例としてDRAW_COLOR_ZIGZAGを使います。



色、太さ、ジグザグのスタイルはNティックごとにランダムに変化します。初期設定では、#propertyで８つの色がplot1にセットされています。 (DRAW_COLOR_ZIGZAG )そして、OnCalculate()では、色はcolors[]配列にソートされた１４色からランダムに選ばれます。



インジケーターのNパラメーターは、手動で変更できるように後から作られたものです。 (インジケータープロパティのダイアログボックスのインプットタブ)。

The Drawing Styles in MQL5 も参照



