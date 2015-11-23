無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DRAW_COLOR_ZIGZAG - MetaTrader 5のためのインディケータ
高値と安値でジグザグを描写するインジケーターの例としてDRAW_COLOR_ZIGZAGを使います。
色、太さ、ジグザグのスタイルはNティックごとにランダムに変化します。初期設定では、#propertyで８つの色がplot1にセットされています。 (DRAW_COLOR_ZIGZAG )そして、OnCalculate()では、色はcolors[]配列にソートされた１４色からランダムに選ばれます。
インジケーターのNパラメーターは、手動で変更できるように後から作られたものです。 (インジケータープロパティのダイアログボックスのインプットタブ)。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/347
DRAW_COLOR_LINE
DRAW_COLOR_LINE の描写スタイルは、ラインを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。DRAW_NONE
DRAW_NONEの描写スタイルは、"Data Window"でインジケーターの値を計算・表示する必要があるが、プロットする必要はないときに使います。
DRAW_COLOR_BARS
DRAW_COLOR_BARSの描写スタイルは、インジケーターの値（始値、高値、安値、終値）に基づいて足を描写します。 これはDRAW_BARSの応用で、各足に対して個々の色をデフォルトの色から指定できます。DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_COLOR_CANDLES (DRAW_CANDLES) は、４つのインジケーターの値（始値、高値、安値、終値）によってロウソク足を描写しますさらに、それぞのセットでロウソク足の色を指定することが可能です