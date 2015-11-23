無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DRAW_NONE - MetaTrader 5のためのインディケータ
これは、"Data Window"にバーインデックスを表示するインジケーターの例です。
インデックスしているバーはtimeseriesとして設定されます。これは現在の未確定足がindex=0であり、もっとも古い足が大きなインデックスになってるということです。初めのグラフィックプロットに赤色が定義されているにも関わらず、インジケーターはプロットをしないことに注意してください。 (DRAW_NONE)
こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/329
