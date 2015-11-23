コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DRAW_NONE - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1333
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
これは、"Data Window"にバーインデックスを表示するインジケーターの例です。

インデックスしているバーはtimeseriesとして設定されます。これは現在の未確定足がindex=0であり、もっとも古い足が大きなインデックスになってるということです。初めのグラフィックプロットに赤色が定義されているにも関わらず、インジケーターはプロットをしないことに注意してください。 (DRAW_NONE)　

こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5

DRAW_NONE

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/329

MQL5 のIterated Function Systems (IFS) でフラクタルを生成 MQL5 のIterated Function Systems (IFS) でフラクタルを生成

cIntBMP ライブラリはBMP画像を生成します。Iterated Function System (IFS)を使って、自己相似フラクタルの生成の使い方の例を考えてみましょう。

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET) Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET)

特定のタイミングで画像の表示が必要な場合、もしくは隠す場合、画像の表示エリアを指定しムービングウィンドウを使うことができます。

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

DRAW_COLOR_LINE の描写スタイルは、ラインを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG の描写スタイルは、２つのインジケーターの値を異なる色のラインを描写します。これは、DRAW_ZIGZAG のカラーバージョンで、デフォルトのカラーセットを変更して、それぞれの線にそれぞれの色を指定することができます。