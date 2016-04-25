内容



このスクリプトには、文字列として定義された数学および論理式の解決に使用できるクラスが含まれています。

スクリプトにはcTokenBaseとcToken（CTokenBaseのメンバ）の2つのクラスがあります。cTokenBaseクラスは使用前に設定する必要があります（下記を参照）。

下記のMQL5算術関数がサポートされています。abs, arccos, arcsin, arctan, ceil, cos, exp, floor, log, log10, max, min, mod, pow, rand, round, sin, sqrt, tan。

論理および算術演算： /、%、*、+、-、>、<、 >=、<=、==、!=、&&、 ||。

表現は、二重番号、ユーザ変数およびユーザ配列を含む数字を含むことができます。ユーザ変数と配列を使用する場合は、これらの変数と配列の値を返す関数を追加する必要があります。関数はcTokenBaseクラスに追加される必要があります。

ユーザ変数と配列は文字で名づけられ（大文字小文字の区別はありません）、配列はe[0]、e[1]、f[0]、f[1] のように定義されます。

例：



cTokenBaseクラスの設定法



ユーザ変数およびユーザ配列の名前の登録が必要です。これはUsersVariables() 関数で行われます。ユーザ変数およびユーザ配列のリストは名前を含んで「;」で区切られます。



void UsersVariables() { UserVariables= "a;b;c;d" ; UserArrays= "e;f" ; }

2. 関数の呼び出しはUserFunc(string FuncName) 関数に追加されます。



string UserFunc( string FuncName) { if (FuncName== "a" ) return (a()); if (FuncName== "b" ) return (b()); if (FuncName== "c" ) return (c()); if (FuncName== "d" ) return (d()); Alert ( "Function for " +FuncName+ " variable is not defined" ); return ( "0" ); }

3. ユーザ変数の関数を追加します。

string a() { return ( "1" ); } string b() { return ( "2" ); } string c() { return ( "3" ); } string d() { return ( "4" ); }

4. （ArrNameに依存する) 関数の呼び出しをUserArray(string ArrName,int aIndex) 関数に追加します。配列要素のインデックスは aIndex 変数に指定されます。

string UserArray( string ArrName, int aIndex){ if (ArrName== "e" ) return (e(aIndex)); if (ArrName== "f" ) return (f(aIndex)); Alert ( "Function for " +ArrName+ " array is not defined" ); return ( "0" ); }

5. それぞれの配列の関数を追加します。

string e( int Index) { string v[]={ "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" }; return (v[Index]); } string f( int Index) { string v[]={ "10" , "20" , "30" , "40" , "50" , "60" , "70" , "80" , "90" }; return (v[Index]); }

クラスの使用



1. 表現の外部入力パラメータを宣言します。

input string Expression= "enter expression here" ;

2. cTokenクラス変数をグローバルレベルで宣言します。

cToken token;

3. クラスを表現で初期化します。

token.Init(Expression);

4. SolveExpression()メソッドを呼び出します。



double Value=token.SolveExpression();

クラスは単にcTokenクラスの複数のインスタンスを使用して、複数の式を解くために使用することができます。



cToken token1; cToken token2; cToken token3; cToken token4;

この場合、すべてのクラスインスタンスが（cTokenBaseクラスで宣言された）同じユーザ変数と配列を使います。



独自の関数も追加できます。



cTokenクラスへの新しい関数の追加

