문자열로 주어진 수학적 및 논리적 표현식을 풀기 위한 클래스가 있는 스크립트입니다.

이 스크립트에는 두 개의 클래스인 cTokenBase와 cToken이 포함되어 있으며, cTokenBase 클래스의 멤버입니다. 이 클래스는 별도의 파일에 배치되지 않았는데, 실제 적용을 위해 cTokenBase 클래스에서 일부 변경이 필요하기 때문입니다(아래에서 설명 참조).

모든 MQL5 수학 함수가 지원됩니다: abs, arccos, arcsin, arctan, ceil, cos, exp, floor, log, log10, max, min, mod, mod, pow, rand, round, sin, sqrt, tan.

산술 및 논리 연산이 지원됩니다: ;/, %, *, +, -, >, <, >=, <=, ==, !=, &&, ||.

표현식의 인수는 소수점 구분 기호(점 포함)가 있는 숫자, 사용자 변수 및 사용자 배열을 포함한 숫자일 수 있습니다. 사용자 정의 변수 및 배열을 사용하는 경우 이러한 변수 및 배열의 값을 가져오는 함수를 추가해야 합니다.



사용자 변수와 배열의 값을 가져오는 함수는 cTokenBase 클래스에 추가되며, 실제로 이를 위해 두 개의 클래스로 나뉘는데, cToken 클래스는 변경 없이 사용되고, cTokenBase 클래스에는 변수와 배열의 값을 가져오는 함수가 있습니다.



변수 및 배열의 이름은 문자로 구성되며(대소문자는 중요하지 않고 전체 표현식의 대소문자도 중요하지 않음), 배열의 요소는 대괄호 안의 숫자로 정의됩니다(예: e[0], e[1], f[0], f[1]).

예시:



cTokenBase 클래스 편집 순서



1. 변수 또는 배열의 이름을 등록합니다. 등록은 UsersVariables() 함수에서 수행됩니다. 이 함수는 구분 기호 ";"를 통해 변수 목록인 문자열 값을 할당하여 변수 UserVariables 및 UserArrays에 값을 할당합니다.

void UsersVariables() { UserVariables= "a;b;c;d" ; UserArrays= "e;f" ; }

2. UserFunc(문자열 FuncName) 함수에서 함수의 해당 인수에 특정 함수의 호출을 추가합니다.

string UserFunc( string FuncName) { if (FuncName== "a" ) return (a()); if (FuncName== "b" ) return (b()); if (FuncName== "c" ) return (c()); if (FuncName== "d" ) return (d()); Alert ( "변수에 대한 함수 " +FuncName+ " 정의되지 않음" ); return ( "0" ); }

3. 각 사용자 변수에 대한 함수를 작성합니다:

string a() { return ( "1" ); } string b() { return ( "2" ); } string c() { return ( "3" ); } string d() { return ( "4" ); }

4. UserArray(문자열 ArrName,int aIndex) 함수에서 함수의 해당 첫 번째 인수(ArrName 변수)에 특정 함수에 대한 호출을 작성합니다.



aIndex 변수는 사용자 배열 요소의 인덱스를 결정합니다.

string UserArray( string ArrName, int aIndex) { if (ArrName== "e" ) return (e(aIndex)); if (ArrName== "f" ) return (f(aIndex)); Alert ( "배열용 함수" +ArrName+ " 정의되지 않음" ); return ( "0" ); }

5. 각 사용자 정의 배열에 대한 함수를 작성합니다:

string e( int Index) { string v[]={ "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" }; return (v[Index]); } string f( int Index) { string v[]={ "10" , "20" , "30" , "40" , "50" , "60" , "70" , "80" , "90" }; return (v[Index]); }

클래스가 사용되는 순서



1. 사용자가 표현식을 입력할 외부 변수를 선언합니다.

input string Expression= "표현식 입력" ;

2. 모듈의 일반 섹션에서 클래스에 대한 변수 포인터를 선언합니다:

cToken token;

3. Expression 변수에 지정된 표현식으로 클래스를 초기화합니다.

token.Init(Expression);

4. 필요에 따라 SolveExpression() 메서드를 호출합니다.

double Value=token.SolveExpression();

하나의 클래스를 사용하여 여러 식을 풀 수 있으며, 각 식에 대해 다른 클래스 포인터가 선언됩니다.

cToken token1; cToken token2; cToken token3; cToken token4;

이 경우 모든 클래스 인스턴스는 cTokenBase 클래스의 동일한 사용자 변수와 배열을 사용합니다.

다른 함수를 사용하도록 클래스를 세분화할 수 있습니다.

cToken 클래스에 새 함수 추가하기

