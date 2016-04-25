無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iChartsSwitchSymbol - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
インディケータをチャートに取り付けると「Drag symbol here（シンボルをここにドラッグしてください）」というメッセージが表示されます。
「気配値表示」の銘柄をドラッグすると、その銘柄が他のすべてのチャートで変更します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/326
