ポケットに対して
インディケータ

iChartsSwitchSymbol - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

インディケータをチャートに取り付けると「Drag symbol here（シンボルをここにドラッグしてください）」というメッセージが表示されます。

「気配値表示」の銘柄をドラッグすると、その銘柄が他のすべてのチャートで変更します。

iChartsSwitchSymbol

CDownLoadHistoryクラス CDownLoadHistoryクラス

CDownLoadHistoryクラスは履歴データダウンロードの方法を提供します。

sToken sToken

このスクリプトには、文字列として定義された数学および論理式の解決に使用できるクラスが含まれています。

プレミアストキャスティクス [v01] プレミアストキャスティクス [v01]

Lee LeibfarthによるTASC記事（2008年8月）に基づいたプレミアストキャスティクス - ストキャスティクスの二重 EMA 平滑化

VininI Cyber Cyсle v01 VininI Cyber Cyсle v01

VininI Cyber Cycle - Victor Nicolaev作のVininI_Cyber Cycle(V2).mq4 (2009)に基づいて価格の周期的な動きを識別します。