ポケットに対して
スクリプト

downloadhistory.mq5 - MetaTrader 5のためのスクリプト

Aleksey Sergan
ビュー:
1092
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
classprogressbar.mqh (3.75 KB) ビュー
downloadhistory.mq5 (5.51 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このスクリプトは、取引サーバで利用可能な（現在の銘柄の）履歴データをダウンロードします。

ダウンロードの進行状況はThe Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5（MQL5での価格ヒストグラム（マーケットプロファイル）と実装）記事で提案されたProgressBarクラスを使用してプロットされています。

downloadhistoryスクリプトのデモ

ツールボックスの「エキスパート」タブでサーバの初めの日付がプリントされます。

downloadhistoryスクリプトログ

エラーが発生した場合、エラーコードが出力されます（Organizing Data AccessのCheckLoadHistoryを参照）。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/302

