このスクリプトは、取引サーバで利用可能な（現在の銘柄の）履歴データをダウンロードします。

ダウンロードの進行状況はThe Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5（MQL5での価格ヒストグラム（マーケットプロファイル）と実装）記事で提案されたProgressBarクラスを使用してプロットされています。





ツールボックスの「エキスパート」タブでサーバの初めの日付がプリントされます。

エラーが発生した場合、エラーコードが出力されます（Organizing Data AccessのCheckLoadHistoryを参照）。