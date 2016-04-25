無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このスクリプトは、取引サーバで利用可能な（現在の銘柄の）履歴データをダウンロードします。
ダウンロードの進行状況はThe Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5（MQL5での価格ヒストグラム（マーケットプロファイル）と実装）記事で提案されたProgressBarクラスを使用してプロットされています。
ツールボックスの「エキスパート」タブでサーバの初めの日付がプリントされます。
エラーが発生した場合、エラーコードが出力されます（Organizing Data AccessのCheckLoadHistoryを参照）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/302
