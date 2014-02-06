本脚本含有一个类，能够用于处理由字符串定义的数学和逻辑表达式。

本脚本有两个类：cTokenBase 和 cToken (CTokenBase的一个成员)。cTokenBase类必须在使用前配置（如下）。

支持以下MQL5 数学函数：abs, arccos, arcsin, arctan, ceil, cos, exp, floor, log, log10, max, min, mod, pow, rand, round, sin, sqrt, tan.

逻辑和数学表达式： /, %, *, +, -, >, <, >=, <=, ==, !=, &&, ||。

表达式可能包含数字，包括双精度数字，用户变量和用户数组。如果你要使用用户变量和数组，你需要添加函数来返回这些变量和数组的值。函数要添加到cTokenBase类中。

用户变量和数组以字母命名（大小写无所谓），数组元素定义如下：e[0], e[1], f[0], f[1]。

例如：



如何配置cTokenBase类



需要注册用户变量和数组。必须在UsersVariables()函数中完成。用户变量/数组列表包含以";"分隔的名称。



void UsersVariables() { UserVariables= "a;b;c;d" ; UserArrays= "e;f" ; }

2. 你需要在UserFunc(string FuncName)函数中增加一次相应函数的调用：



string UserFunc( string FuncName) { if (FuncName== "a" ) return (a()); if (FuncName== "b" ) return (b()); if (FuncName== "c" ) return (c()); if (FuncName== "d" ) return (d()); Alert ( "Function for " +FuncName+ " variable is not defined" ); return ( "0" ); }

3. 为所有用户变量添加函数：

string a() { return ( "1" ); } string b() { return ( "2" ); } string c() { return ( "3" ); } string d() { return ( "4" ); }

4. 添加相应函数（取决于ArrName）的调用到UserArray(string ArrName,int aIndex)函数中。数组元素的索引在aIndex变量中确定。

string UserArray( string ArrName, int aIndex){ if (ArrName== "e" ) return (e(aIndex)); if (ArrName== "f" ) return (f(aIndex)); Alert ( "Function for " +ArrName+ " array is not defined" ); return ( "0" ); }

5. 为每个数组添加函数：

string e( int Index) { string v[]={ "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" }; return (v[Index]); } string f( int Index) { string v[]={ "10" , "20" , "30" , "40" , "50" , "60" , "70" , "80" , "90" }; return (v[Index]); }

使用类



1. 为表达式声明一个外部输入变量：

input string Expression= "enter expression here" ;

2. 在全局范围声明一个cToken类的变量：

cToken token;

3. 用表达式初始化类。

token.Init(Expression);

4. 调用SolveExpression()方法



double Value=token.SolveExpression();

使用多个cTkoen类的实例，该类可以用于解释多个表达式：



cToken token1; cToken token2; cToken token3; cToken token4;

在这种情况下，所有类的实例将使用相同的用户变量和数组（在cTokenBase类中声明）



你可以添加你自己的函数。



添加新的功能到cTkoen类中

