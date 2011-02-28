Скрипт с классом для решения математических и логических выражений, задаваемых строкой.

В скрипте два класса cTokenBase и cToken, являющийся членом класса cTokenBase. Классы не вынесены в отдельный файл, поскольку для практического их применения в класс cTokenBase необходимо вносить некоторые изменения (об этом ниже).

Поддерживаются все математические функции языка MQL5: abs, arccos, arcsin, arctan, ceil, cos, exp, floor, log, log10, max, min, mod, pow, rand, round, sin, sqrt, tan.

Поддерживаются арифметические и логические действия: ;/, %, *, +, -, >, <, >=, <=, ==, !=, &&, ||.

Аргументами выражения могут быть числа, в том числе с десятичным разделителем (с точкой), пользовательские переменные и пользовательские массивы. При использовании пользовательских переменных и массивов необходимо дописать функции получения значений этих переменных и массивов.



Функции получения значений пользовательских переменных и массивов добавляются в класс cTokenBase, собственно с этой целью выполнено разделение на два класса - класс cToken используется без изменений, а в классе cTokenBase находятся функции для получения значения переменных и массивов.



Имена переменных и массивов состоят из букв (регистр не имеет значения, так же и регистр всего выражения не имеет значения), элементы массивов определяются числом в квадратных скобках, например - e[0], e[1], f[0], f[1].

Пример:



Порядок редактирования класса cTokenBase



1. Зарегистрировать имя переменной или массива. Регистрация выполняется в функции UsersVariables(). В функции выполняется присваивание значений переменным UserVariables и UserArrays, присваиваются строковые значения - списки переменных через разделитель ";".

void UsersVariables() { UserVariables= "a;b;c;d" ; UserArrays= "e;f" ; }

2. В функцию UserFunc(string FuncName) дописать вызов определенной функции при соответствущем аргументе функции.

string UserFunc( string FuncName) { if (FuncName== "a" ) return (a()); if (FuncName== "b" ) return (b()); if (FuncName== "c" ) return (c()); if (FuncName== "d" ) return (d()); Alert ( "Функция для переменной " +FuncName+ " не определена" ); return ( "0" ); }

3. Написать функции для каждой из пользовательских переменных:

string a() { return ( "1" ); } string b() { return ( "2" ); } string c() { return ( "3" ); } string d() { return ( "4" ); }

4. В функцию UserArray(string ArrName,int aIndex) дописать вызов определенной функции при соответствующем первом аргументе функции (переменной ArrName).



Переменная aIndex будет определять индекс элемента пользовательского массива.

string UserArray( string ArrName, int aIndex) { if (ArrName== "e" ) return (e(aIndex)); if (ArrName== "f" ) return (f(aIndex)); Alert ( "Функция для массива " +ArrName+ " не определена" ); return ( "0" ); }

5. Написать функции для каждого из пользовательских массивов:

string e( int Index) { string v[]={ "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" }; return (v[Index]); } string f( int Index) { string v[]={ "10" , "20" , "30" , "40" , "50" , "60" , "70" , "80" , "90" }; return (v[Index]); }

Порядок использования класса



1. Объявить внешнюю переменную в которую пользователь будет вводить выражение.

input string Expression= "введите выражение" ;

2. В общей секции модуля объявить переменную указатель на класс:

cToken token;

3. Выполнить инициализацию класса заданным в переменной Expression выражением.

token.Init(Expression);

4. По мере необходимости вызывать метод SolveExpression()

double Value=token.SolveExpression();

Класс может использоваться для решения нескольких выражений, для каждого из них объявляется свой указатель на класс.

cToken token1; cToken token2; cToken token3; cToken token4;

В этом случае все экземпляры классов будут пользоваться одними и теми же пользовательскими переменными и массивами из класса cTokenBase.

Класс может быть доработан для использование каких-либо других функций.

Добавление новых функций в класс cToken

