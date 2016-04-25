私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
CDownLoadHistoryクラス - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 977
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
CDownLoadHistoryクラスは「visual」と「silent」の2つのモードでの履歴データダウンロードの方法を提供します。
1. 視覚的（visual）モード
このモードの使用例はdownloadhistoryvisualmode.mq5です。
「履歴ダウンロードモード」の入力パラメータは「現在の銘柄」または「気配値表示のすべての銘柄」の2つのモードを持ちます。
「気配値表示のすべての銘柄」モードには、2つのプログレスバーが表示されます。
「現在の銘柄」モードでは、表示されるプログレスバーは１つです。
結果は「ツールボックス」ウィンドウの「エキスパート」タブに出力されます。
2. サイレント（silent）モード
ダウンロードの結果はリターンコードとして提供されます。サイレントモードは可視化が必要とされていないプログラム内で有用です。downloadhistorysilentmode.mq5スクリプトの例をご覧ください。
The Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5（MQL5での価格ヒストグラム（マーケットプロファイル）と実装）で説明されたCProgressBarクラスが使われます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/304
このスクリプトには、文字列として定義された数学および論理式の解決に使用できるクラスが含まれています。downloadhistory.mq5
このスクリプトは、取引サーバで利用可能な（現在の銘柄の）履歴データをダウンロードします。
チャートの銘柄が変更されると、すべてのチャートでその銘柄を変更します。プレミアストキャスティクス [v01]
Lee LeibfarthによるTASC記事（2008年8月）に基づいたプレミアストキャスティクス - ストキャスティクスの二重 EMA 平滑化