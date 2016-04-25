 CDownLoadHistoryクラス

内容



CDownLoadHistoryクラスは「visual」と「silent」の2つのモードでの履歴データダウンロードの方法を提供します。



1. 視覚的（visual）モード



このモードの使用例はdownloadhistoryvisualmode.mq5です。

「履歴ダウンロードモード」の入力パラメータは「現在の銘柄」または「気配値表示のすべての銘柄」の2つのモードを持ちます。







「気配値表示のすべての銘柄」モードには、2つのプログレスバーが表示されます。







「現在の銘柄」モードでは、表示されるプログレスバーは１つです。





結果は「ツールボックス」ウィンドウの「エキスパート」タブに出力されます。





2. サイレント（silent）モード



ダウンロードの結果はリターンコードとして提供されます。サイレントモードは可視化が必要とされていないプログラム内で有用です。downloadhistorysilentmode.mq5スクリプトの例をご覧ください。



The Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5（MQL5での価格ヒストグラム（マーケットプロファイル）と実装）で説明されたCProgressBarクラスが使われます。

