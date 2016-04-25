コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

CDownLoadHistoryクラス - MetaTrader 5のためのライブラリ

Aleksey Sergan | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
977
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

CDownLoadHistoryクラスは「visual」と「silent」の2つのモードでの履歴データダウンロードの方法を提供します。

1. 視覚的（visual）モード

このモードの使用例はdownloadhistoryvisualmode.mq5です。

「履歴ダウンロードモード」の入力パラメータは「現在の銘柄」または「気配値表示のすべての銘柄」の2つのモードを持ちます。

CDownLoadHistoryクラス

「気配値表示のすべての銘柄」モードには、2つのプログレスバーが表示されます。

 CDownLoadHistoryクラス

「現在の銘柄」モードでは、表示されるプログレスバーは１つです。

CDownLoadHistoryクラス
 

結果は「ツールボックス」ウィンドウの「エキスパート」タブに出力されます。

CDownLoadHistoryクラス
 

2. サイレント（silent）モード

ダウンロードの結果はリターンコードとして提供されます。サイレントモードは可視化が必要とされていないプログラム内で有用です。downloadhistorysilentmode.mq5スクリプトの例をご覧ください。

The Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5（MQL5での価格ヒストグラム（マーケットプロファイル）と実装）で説明されたCProgressBarクラスが使われます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/304

sToken sToken

このスクリプトには、文字列として定義された数学および論理式の解決に使用できるクラスが含まれています。

downloadhistory.mq5 downloadhistory.mq5

このスクリプトは、取引サーバで利用可能な（現在の銘柄の）履歴データをダウンロードします。

iChartsSwitchSymbol iChartsSwitchSymbol

チャートの銘柄が変更されると、すべてのチャートでその銘柄を変更します。

プレミアストキャスティクス [v01] プレミアストキャスティクス [v01]

Lee LeibfarthによるTASC記事（2008年8月）に基づいたプレミアストキャスティクス - ストキャスティクスの二重 EMA 平滑化