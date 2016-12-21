コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Volume_Weighted_MA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
758
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Volume_Weighted_MA.mq5 (8.63 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Volume_Weighted_MA.mq5 (7.39 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_Volume_Weighted_MAエキスパートアドバイザーはVolume_Weighted_MA 指標の方向の変化に基づいています。シグナルは指標の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたVolume_Weighted_MA.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURJPYの検証結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15841

iRSISignAlert iRSISignAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的な相対力指数（Relative Strength Index、RSI）オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。

iDeMarkerSignAlert iDeMarkerSignAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なDeMarkerオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標

Volume_Weighted_MA_HTF Volume_Weighted_MA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolume_Weighted_MA指標です。

iMFISignAlert iMFISignAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なマネーフローオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。