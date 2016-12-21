私たちのファンページに参加してください
Exp_Volume_Weighted_MA - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_Volume_Weighted_MAエキスパートアドバイザーはVolume_Weighted_MA 指標の方向の変化に基づいています。シグナルは指標の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたVolume_Weighted_MA.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2015のEURJPYの検証結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15841
