コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WPR_Chart_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
700
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
WPR_Chart.mq5 (10.75 KB) ビュー
WPR_Chart_HTF.mq5 (12.67 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWPR_Chart指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはWPR_Chart.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　WPR_Chart_HTF指標

図1　WPR_Chart_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15140

MFI_Chart_HTF MFI_Chart_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMFI_Chart指標です。

DeMarker_Chart_HTF DeMarker_Chart_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む DeMarker_Chart指標です。

BinaryWave_StDev_HTF BinaryWave_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBinaryWave_StDev指標です。

ColorJ2JMAStDev_HTF ColorJ2JMAStDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJ2JMAStDev指標です。