入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWPR_Chart指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはWPR_Chart.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 WPR_Chart_HTF指標