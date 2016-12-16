入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMFI_Chartです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはMFI_Chart.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 MFI_Chart_HTF指標