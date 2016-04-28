代码库部分
MFI_Chart_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
941
等级:
(14)
已发布:
已更新:
MFI_Chart.mq5 (10.83 KB) 预览
MFI_Chart_HTF.mq5 (12.75 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
如何使用下载的代码
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购

在输入参数中带有时段选择选项的 MFI_Chart 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 MFI_Chart.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. MFI_Chart_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15139

