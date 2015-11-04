真实作者:

klot

此指标是多头力度指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。

您可以使用此方法对任何指标的输出进行平滑处理。这种方法的主要优点是几乎零延迟。

指标输入参数:

input uint ForcePeriod= 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

此处:

N — 设置序列长度 (二的指数);

SS — 结果频谱超过所设频率值时的平滑系数。SS 不能大于 2^N。如果 SS = 2^N, 则多头力度序列是重复的。

此指标需要以下程序库: https://www.mql5.com/zh/code/7000。

图例.1. i-SpectrAnalysis_BullsPower 指标

