i-SpectrAnalysis_BullsPower - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

klot

此指标是多头力度指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。

您可以使用此方法对任何指标的输出进行平滑处理。这种方法的主要优点是几乎零延迟。

指标输入参数:

input uint   ForcePeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量
input uint N = 7;   // 序列长度
input uint SS = 20; // 平滑系数
input int Shift=0;  // 水平偏移柱线数

此处:

  • N — 设置序列长度 (二的指数);
  • SS — 结果频谱超过所设频率值时的平滑系数。SS 不能大于 2^N。如果 SS = 2^N, 则多头力度序列是重复的。

此指标需要以下程序库: https://www.mql5.com/zh/code/7000

图例.1. i-SpectrAnalysis_BullsPower 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13767

