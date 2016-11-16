コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-SpectrAnalysis_OBV - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者：klot

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって On Balance Volume 指標の時系列を平滑化する例です。

この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。

input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量
input uint N = 7;                                 // シリーズの長さ
input uint SS = 20;                               // 平滑化係数
input int Shift=0;                                // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • N — シリーズの長さ（2の累乗）
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、OBVシリーズは反復されます。

この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。


図1　i-SpectrAnalysis_OBV指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13748

i-SpectrAnalysis_MA_Cloud i-SpectrAnalysis_MA_Cloud

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって移動平均指標の時系列を平滑化する例です。

i-SpectrAnalysis_MA i-SpectrAnalysis_MA

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって移動平均指標の時系列を平滑化する例です。

i-SpectrAnalysis_AD i-SpectrAnalysis_AD

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってAccumulation/Distribution指標の時系列を平滑化する例です。

i-SpectrAnalysis_DeMarker i-SpectrAnalysis_DeMarker

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってデマーカ指標の時系列を平滑化する例です。