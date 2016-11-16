無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DecEMA_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 795
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つDecEMA指標。
DecEMA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルタ係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルタ係数2
標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標には3レベルが存在します。
- 弱 - 点なし
- 中 — 小さな色付きの点
- 強 — 大きな色付きの点
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 DecEMA_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13714
GRFLeadingEdgeMov_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGRFLeadingEdgeMov指標GRFLeadingEdge_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGRFLeadingEdge指標
Exp_ColorHMA
Exp_ColorHMAエキスパートアドバイザーはColorHMA 移動平均の方向の反転に基づきます。ColorHMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorHMA指標