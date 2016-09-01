CodeBaseKategorien
DecEMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
decema_stdev.mq5 (15.17 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator DecEMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Wenn die standarte Abweichung des Indikators DecEMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

  1. Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
  2. Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
  3. Stark — die großen farbigen Punkte.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator DecEMA_StDev

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13714

GRFLeadingEdgeMov_HTF GRFLeadingEdgeMov_HTF

Der Indikator GRFLeadingEdgeMov mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

GRFLeadingEdge_HTF GRFLeadingEdge_HTF

Der Indikator GRFLeadingEdge mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorHMA Exp_ColorHMA

Der Experte Exp_ColorHMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes ColorHMA gebaut.

ColorHMA_HTF ColorHMA_HTF

Der Indikator ColorHMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.