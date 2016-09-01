und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DecEMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 724
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator DecEMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.
Wenn die standarte Abweichung des Indikators DecEMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.
input double dK1=1.5; // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter input double dK2=2.5; // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter
Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:
- Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
- Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
- Stark — die großen farbigen Punkte.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator DecEMA_StDev
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13714
Der Indikator GRFLeadingEdgeMov mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.GRFLeadingEdge_HTF
Der Indikator GRFLeadingEdge mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Experte Exp_ColorHMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes ColorHMA gebaut.ColorHMA_HTF
Der Indikator ColorHMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.