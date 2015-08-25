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Индикаторы

DecEMA_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1997
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор DecEMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора DecEMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:

  1. слабый — нет цветных точек;
  2. средний — маленькие цветные точки;
  3. сильный — большие цветные точки.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор DecEMA_StDev

Рис.1. Индикатор DecEMA_StDev

ColorHMA_HTF ColorHMA_HTF

Индикатор ColorHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorHMA Exp_ColorHMA

Эксперт Exp_ColorHMA построен на основе изменения направления движения скользящей средней ColorHMA.

Exp_DecEMA Exp_DecEMA

Эксперт Exp_DecEMA построен на основе изменения направления движения скользящей средней DecEMA.

HVR_HTF HVR_HTF

Индикатор HVR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.