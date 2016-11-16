Exp_EMA_Predictionエキスパートアドバイザー はEMA_Prediction セマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。

Exp_EMA-Crossover_Signalエキスパートアドバイザー はEMA-Crossover_Signalセマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。