DayForce - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
DayForceとは、期間が自動的に現在の日付のバーで計算されるForce Indexインディケータ。
21の時間軸: M1-D1初起動するときに、時間を設定しなければなりません。
アドバイス：
- デイトレードで使用するおすすめです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13477
DayDeMarker
期間が自動的に現在の日付のバーで計算されるDeMarkerインディケータ。DayCCI
期間が自動的に現在の日付のバーで計算されるCCIインディケータ。
DayMA
インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。インディケータの期間が自動的に現在の日付のバーで計算されます。DayMomentum
期間が自動的に現在の日付のバーで計算されるMomentumインディケータ。