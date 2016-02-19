実際の制作者：

デニース・オルロフ

MetaTrader 4用のStatementToGraphスクリプトの更新バージョンです。また、視覚的効果を上げるためのソースコードの改善を行いました。

更新:



2015年3月16日 ー バグが修正され、新パラメータが追加されました。



パラメータ:

FileName - 損益計算書のファイル名、デフォルトでStatement.txtになる (\...\MQL4\Filesに配置する)

Suffix - 通貨ペアの接尾辞



BuyArrowColor - 買いシグナルの矢印の色 (注文の開始・決済)

SellArrowColor - 売りシグナルの矢印の色 (注文の開始・決済)

ProfitLineColor - 決済が有利になる場合に矢印の間の線の色

LossLineColor - 決済が不利になる場合に矢印の間の線の色

ClosedByTakeProfitColor - 損切りラインで決済される注文の矢印の色

ClosedByStopLossColor - 利確ラインで決済される注文の矢印の色

CancelledColor - 指値注文やストップ注文のの矢印の色、そしてその間の線の色

DeletePrev - DeletePrevがTrueならば、スクリプトは前に描画されたオブジェクトを削除する

ClearChart - ClearChartがTrueならば、スクリプトは前に描画されたオブジェクトを削除し、終了されます。












