Денис Орлов
発行者:
削除済み
ビュー:
582
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
デニース・オルロフ

デニース・オルロフ

MetaTrader 4用のStatementToGraphスクリプトの更新バージョンです。また、視覚的効果を上げるためのソースコードの改善を行いました。

更新:

2015年3月16日 ー バグが修正され、新パラメータが追加されました。

パラメータ:

  • FileName - 損益計算書のファイル名、デフォルトでStatement.txtになる (\...\MQL4\Filesに配置する)
  • Suffix - 通貨ペアの接尾辞
  • BuyArrowColor - 買いシグナルの矢印の色 (注文の開始・決済)
  • SellArrowColor - 売りシグナルの矢印の色 (注文の開始・決済)
  • ProfitLineColor - 決済が有利になる場合に矢印の間の線の色
  • LossLineColor - 決済が不利になる場合に矢印の間の線の色
  • ClosedByTakeProfitColor - 損切りラインで決済される注文の矢印の色
  • ClosedByStopLossColor - 利確ラインで決済される注文の矢印の色
  • CancelledColor - 指値注文やストップ注文のの矢印の色、そしてその間の線の色
  • DeletePrev - DeletePrevがTrueならば、スクリプトは前に描画されたオブジェクトを削除する
  • ClearChart - ClearChartがTrueならば、スクリプトは前に描画されたオブジェクトを削除し、終了されます。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11740

