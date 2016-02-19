コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ticks on chart - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ivan Usenkov | Japanese Русский
ビュー:
634
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Ticks.mq4 (3.88 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

短い時間軸（5分足以下）で取引するなら、各ティックごとに各通貨ペアごとにアスク（Ask）価格とビッド（Bid）価格の変化を確認する必要があります。そのため、インディケータTicks on chartを作成しました。

これを起動するために、ただチャート上にインディケータをドラッグ&ドロップしてください。

ティックインディケータのチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11744

