短い時間軸（5分足以下）で取引するなら、各ティックごとに各通貨ペアごとにアスク（Ask）価格とビッド（Bid）価格の変化を確認する必要があります。そのため、インディケータTicks on chartを作成しました。

これを起動するために、ただチャート上にインディケータをドラッグ&ドロップしてください。