StatementToGraph v2 - скрипт для MetaTrader 4
- [Удален]
- 6519
-
Реальный автор:
Денис Орлов
Обновленный скрипт StatementToGraph для нового MetaTrader 4. Также в код были внесены некоторые улучшения для лучшего визуального восприятия.
Обновлен:
16 марта 2015, исправлены ошибки, добавлен параметр
Параметры:
- FileName - имя файла стейта, по умолчанию Statement.txt (расположение \...\MQL4\Files);
- Suffix - суффикс для валютных пар, если нет оставляем поле пустым
- BuyArrowColor - цвет стрелок BUY (открытия и закрытия ордера);
- SellArrowColor - цвет стрелок SELL (открытия и закрытия ордера);
- ProfitLineColor - цвет линии между стрелками, если ордер закрылся с прибылью;
- LossLineColor - цвет линии между стрелками, если ордер закрылся с убытком;
- ClosedByTakeProfitColor - цвет стрелки закрытого ордера, если ордер закрылся по TakeProfit;
- ClosedByStopLossColor - цвет стрелки закрытого ордера, если ордер закрылся по StopLoss;
- CancelledColor - цвет стрелок стоповых и лимитных ордеров и линий между ними, если ордера были отменены;
- DeletePrev - если True, скрипт удалит ранее созданную им графику и построит новую;
- ClearChart - если True, скрип удалит ранее созданную графику и завершит работу (уборка мусора).
