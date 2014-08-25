CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

StatementToGraph v2 - скрипт для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian 日本語
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
6519
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Денис Орлов

Обновленный скрипт StatementToGraph для нового MetaTrader 4. Также в код были внесены некоторые улучшения для лучшего визуального восприятия.

Обновлен:

16 марта 2015, исправлены ошибки, добавлен параметр

Параметры:

  • FileName - имя файла стейта, по умолчанию Statement.txt (расположение \...\MQL4\Files);
  • Suffix - суффикс для валютных пар, если нет оставляем поле пустым
  • BuyArrowColor - цвет стрелок BUY (открытия и закрытия ордера);
  • SellArrowColor - цвет стрелок SELL (открытия и закрытия ордера);
  • ProfitLineColor - цвет линии между стрелками, если ордер закрылся с прибылью;
  • LossLineColor - цвет линии между стрелками, если ордер закрылся с убытком;
  • ClosedByTakeProfitColor - цвет стрелки закрытого ордера, если ордер закрылся по TakeProfit;
  • ClosedByStopLossColor - цвет стрелки закрытого ордера, если ордер закрылся по StopLoss;
  • CancelledColor - цвет стрелок стоповых и лимитных ордеров и линий между ними, если ордера были отменены;
  • DeletePrev - если True, скрипт удалит ранее созданную им графику и построит новую;
  • ClearChart - если True, скрип удалит ранее созданную графику и завершит работу (уборка мусора).




Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время

Скрипт выставит указанные ордера с указанными стопами в назначенное время.

e-MoveSLTPbyMouse e-MoveSLTPbyMouse

Советник предназначен для перемещения с помощью мыши ценовых уровней StopLoss и TakeProfit открытых позиций.

RSI and CCI RSI and CCI

Советник на 2 стандартных индикаторах RSI и CCI.

Ticks on chart Ticks on chart

Индикатор показывает на главном графике изменение цен Ask и Bid.