ポケットに対して
エキスパート

RSI and CCI - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ramil Minniakhmetov
ビュー:
878
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
RsiCci.mq4 (20.64 KB) ビュー
GBRUSD.set (1.79 KB)
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

面白くて有望なストラテジー

100パーセントのエントリーを達成することができませんでした。

最適化を行いませんでした。入力引数として概算の値を渡しました。

入力引数:

  • StartLots - 初期ロット
  • MaxLot - 最大許可ロット
  • Depo - 預金がDepo引数に指定された値に上がる場合、ロットが自動的に増加する。Depoが0ならば、利用されない
  • RSIPeriod - RSIの期間
  • RSIPrice- RSIが計算されている価格
  • RSIChannel - ゼロラインからインジケータの交差までの距離
  • CCIPeriod - CCIの期間
  • CCIPrice- CCIが計算されている価格
  • CCIChannel - 50ラインからインジケータの交差までの距離
  • ScallngCoef - CCIとRSIを同時化する係数
  • Martin —負けの時にロットの増加率
  • StopLoss - 決済逆指値
  • TakeProfit - 決済指値
  • TrailStart - トレールストップ注文が執行される利益（ポイントで）
  • TrailDistance - 価格からトレールストップ注文までの距離
  • TrailStep - トレールステップ
  • NewCycle - True/false。Trueならば、EAが初期ロットから始める。Falseならば、損失の出ているポジションのために、このEAが最終のロットをMartin値に掛ける
  • Magic - マジックナンバー
  • Slippage - スリッページ
  • TimeOut - 失敗の場合に注文開始を試みるまでの待ち時間を指定する

バックテスト結果：

GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014

バックテスト結果：

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11728

