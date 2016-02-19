無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI and CCI - MetaTrader 4のためのエキスパート
100パーセントのエントリーを達成することができませんでした。
最適化を行いませんでした。入力引数として概算の値を渡しました。
入力引数:
- StartLots - 初期ロット
- MaxLot - 最大許可ロット
- Depo - 預金がDepo引数に指定された値に上がる場合、ロットが自動的に増加する。Depoが0ならば、利用されない
- RSIPeriod - RSIの期間
- RSIPrice- RSIが計算されている価格
- RSIChannel - ゼロラインからインジケータの交差までの距離
- CCIPeriod - CCIの期間
- CCIPrice- CCIが計算されている価格
- CCIChannel - 50ラインからインジケータの交差までの距離
- ScallngCoef - CCIとRSIを同時化する係数
- Martin —負けの時にロットの増加率
- StopLoss - 決済逆指値
- TakeProfit - 決済指値
- TrailStart - トレールストップ注文が執行される利益（ポイントで）
- TrailDistance - 価格からトレールストップ注文までの距離
- TrailStep - トレールステップ
- NewCycle - True/false。Trueならば、EAが初期ロットから始める。Falseならば、損失の出ているポジションのために、このEAが最終のロットをMartin値に掛ける
- Magic - マジックナンバー
- Slippage - スリッページ
- TimeOut - 失敗の場合に注文開始を試みるまでの待ち時間を指定する
バックテスト結果：
GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11728
