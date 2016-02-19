面白くて有望なストラテジー

100パーセントのエントリーを達成することができませんでした。

最適化を行いませんでした。入力引数として概算の値を渡しました。

入力引数:

StartLots - 初期ロット

- 初期ロット MaxLot - 最大許可ロット

- 最大許可ロット Depo - 預金がDepo引数に指定された値に上がる場合、ロットが自動的に増加する。Depoが0ならば、利用されない

- 預金がDepo引数に指定された値に上がる場合、ロットが自動的に増加する。Depoが0ならば、利用されない RSIPeriod - RSIの期間

- RSIの期間 RSIPrice - RSIが計算されている価格

- RSIが計算されている価格 RSIChannel - ゼロラインからインジケータの交差までの距離

- ゼロラインからインジケータの交差までの距離 CCIPeriod - CCIの期間

- CCIの期間 CCIPrice - CCIが計算されている価格

- CCIが計算されている価格 CCIChannel - 50ラインからインジケータの交差までの距離

- 50ラインからインジケータの交差までの距離 ScallngCoef - CCIとRSIを同時化する係数

- CCIとRSIを同時化する係数 Martin —負けの時にロットの増加率

—負けの時にロットの増加率 StopLoss - 決済逆指値

- 決済逆指値 TakeProfit - 決済指値

- 決済指値 TrailStart - トレールストップ注文が執行される利益（ポイントで）

- トレールストップ注文が執行される利益（ポイントで） TrailDistance - 価格からトレールストップ注文までの距離

- 価格からトレールストップ注文までの距離 TrailStep - トレールステップ

- トレールステップ NewCycle - True/false。Trueならば、EAが初期ロットから始める。Falseならば、損失の出ているポジションのために、このEAが最終のロットをMartin値に掛ける

- True/false。Trueならば、EAが初期ロットから始める。Falseならば、損失の出ているポジションのために、このEAが最終のロットをMartin値に掛ける Magic - マジックナンバー

- マジックナンバー Slippage - スリッページ

- スリッページ TimeOut - 失敗の場合に注文開始を試みるまでの待ち時間を指定する

バックテスト結果：

GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014