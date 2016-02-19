無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-Bul_Jerk - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 564
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
このインディケータは、指定された本数のバーで価格が走破する距離の計算（ポイントで）をベースにして、過去の売買シグナル（近い過去）、または現在の売買シグナルを表示します。
インディケータは、値動きと反対のエントリーポイントを表示します。このようなエントリーのアイデアは、EA Bulldozerのバージョンの1つに採択されました。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- NumberOfBars=1000 - 指定されたバー数 (0ならば、全てのバーが考慮される)
- NumbOfBars=3 - シグナルのバーの本数
- PriceDistance=50 - 指定された本数のバーで価格が走破する距離（ポイントで）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11713
i-AnyRange
ランダムな時間軸のレンジを表示するインディケータです。このインディケータは、ブレイクスルー戦略にもロールダウン戦略にもお役に立つと思います。i-3CCI-h
3つの時間軸上のCCIインジケータです（CCIが指定されたレベルを3つの時間軸で同時に越えることを表示する）。
cm-insurer
エキスパートアドバイザは、全体的な状態を有利にして、全てのポジションを一括決済します。RSI and CCI
このエキスパートアドバイザは、RSIインジケータとCCIインジケータの指針を取引の為に使用します。