ポケットに対して
インディケータ

i-Bul_Jerk - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ким Игорь В. aka KimIV | Japanese Русский
発行者:
削除済み
ビュー:
564
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

このインディケータは、指定された本数のバーで価格が走破する距離の計算（ポイントで）をベースにして、過去の売買シグナル（近い過去）、または現在の売買シグナルを表示します。

インディケータは、値動きと反対のエントリーポイントを表示します。このようなエントリーのアイデアは、EA Bulldozerのバージョンの1つに採択されました。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • NumberOfBars=1000 - 指定されたバー数 (0ならば、全てのバーが考慮される)
  • NumbOfBars=3 - シグナルのバーの本数
  • PriceDistance=50 - 指定された本数のバーで価格が走破する距離（ポイントで）

インディケータi-Bul_Jerk

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11713

