実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

このインディケータは、指定された本数のバーで価格が走破する距離の計算（ポイントで）をベースにして、過去の売買シグナル（近い過去）、または現在の売買シグナルを表示します。

インディケータは、値動きと反対のエントリーポイントを表示します。このようなエントリーのアイデアは、EA Bulldozerのバージョンの1つに採択されました。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。