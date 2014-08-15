CodeBaseРазделы
i-Bul_Jerk - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV | Russian 日本語
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор показывает исторические (в недалёком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении некоторого количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.

Индикатор показывает точку входа против этого движения. Идея этих входов позаимствована из одной из модификаций советника бульдозера.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • NumberOfBars=1000 - Количество баров обсчёта (0-все).
  • NumbOfBars=3 - Количество сигнальных баров.
  • PriceDistance=50 - Расстояние в пунктах, которое цена должна пройти в течение сигнальных баров.

Индикатор i-Bul_Jerk

e-Trailing e-Trailing

Автоматический Trailing Stop всех открытых позиций.

e-ScreenShot e-ScreenShot

Советник в начале каждого бара делает скриншот текущего графика.

i-3CCI-h i-3CCI-h

CCI с трех таймфреймах в одном флаконе (показывает превышение некоторого уровня CCI одновременно на трёх таймфреймах).

e-LOTrailing e-LOTrailing

Эксперт выставляет лимитные ордера на некотором расстоянии от рынка и перемещает их вслед за ценой.