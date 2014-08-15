Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор показывает исторические (в недалёком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении некоторого количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.

Индикатор показывает точку входа против этого движения. Идея этих входов позаимствована из одной из модификаций советника бульдозера.

В индикаторе можно настроить следующие параметры: