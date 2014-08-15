Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-Bul_Jerk - индикатор для MetaTrader 4
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор показывает исторические (в недалёком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении некоторого количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.
Индикатор показывает точку входа против этого движения. Идея этих входов позаимствована из одной из модификаций советника бульдозера.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- NumberOfBars=1000 - Количество баров обсчёта (0-все).
- NumbOfBars=3 - Количество сигнальных баров.
- PriceDistance=50 - Расстояние в пунктах, которое цена должна пройти в течение сигнальных баров.
