実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

3つの時間軸上のCCIインジケータ (Commodity Channel Index) です。

CCIが指定されたレベルを3つの時間軸で同時に越えることを表示するので、シグナルインディケータと言われます。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。