i-3CCI-h - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ким Игорь В. aka KimIV
発行者:
削除済み
ビュー:
627
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

3つの時間軸上のCCIインジケータ (Commodity Channel Index) です。

CCIが指定されたレベルを3つの時間軸で同時に越えることを表示するので、シグナルインディケータと言われます。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • CCI_Period_0 - 現在の時間軸のCCIの期間
  • Level_0- 現在の時間軸のCCIレベル
  • TF_1 - 1つ目の時間軸の分数
  • CCI_Period_1 - 1つ目の時間軸のCCIの期間
  • Level_1 - 1つ目の時間軸のCCIレベル
  • TF_2 - 2つ目の時間軸の分数
  • CCI_Period_2 - 2つ目の時間軸のCCIの期間
  • Level_2 - 2つ目の時間軸のCCIレベル
  • NumberOfBars - 指定されたバー数 (0ならば、全てのバーが考慮される)

3つの時間軸上のCCIインジケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11711

