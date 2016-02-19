無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-3CCI-h - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
3つの時間軸上のCCIインジケータ (Commodity Channel Index) です。
CCIが指定されたレベルを3つの時間軸で同時に越えることを表示するので、シグナルインディケータと言われます。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- CCI_Period_0 - 現在の時間軸のCCIの期間
- Level_0- 現在の時間軸のCCIレベル
- TF_1 - 1つ目の時間軸の分数
- CCI_Period_1 - 1つ目の時間軸のCCIの期間
- Level_1 - 1つ目の時間軸のCCIレベル
- TF_2 - 2つ目の時間軸の分数
- CCI_Period_2 - 2つ目の時間軸のCCIの期間
- Level_2 - 2つ目の時間軸のCCIレベル
- NumberOfBars - 指定されたバー数 (0ならば、全てのバーが考慮される)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11711
e-VTrailingByProfit
売上総利益を追いかけてトータルポジションを出すことでシステムメンテナンスを行うエキスパートアドバイザです。e-SignalOfTrade
このエキスパートアドバイザは、インジケータi-SignalOfTradeのバージョンを表します（取引実行のシグナルインジケータ）。
i-AnyRange
ランダムな時間軸のレンジを表示するインディケータです。このインディケータは、ブレイクスルー戦略にもロールダウン戦略にもお役に立つと思います。i-Bul_Jerk
このインディケータは、指定された本数のバーで価格が走破する距離の計算（ポイントで）をベースにして、過去の売買シグナル（近い過去）、または現在の売買シグナルを表示します。