無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-AnyRange - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 592
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
ランダムな時間軸のレンジを表示するインディケータです。
これはイントラデイトレードのインディケータです。つまり、日中の取引レンジを表示します。作動原理は以下の通りです。インディケータは、外部引数から2つの時点を受け取って、その間の極大値と極小値を求めます。求められた極値が線として表示されます。このインディケータは、ブレイクスルー戦略にもロールダウン戦略にもお役に立つと思います。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- Time1="02:00" - 時点1
- Time2="07:00" - 時点2
- nDays=0 - 指定された日数 (0は全日を意味する)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11712
i-3CCI-h
3つの時間軸上のCCIインジケータです（CCIが指定されたレベルを3つの時間軸で同時に越えることを表示する）。e-VTrailingByProfit
売上総利益を追いかけてトータルポジションを出すことでシステムメンテナンスを行うエキスパートアドバイザです。
i-Bul_Jerk
このインディケータは、指定された本数のバーで価格が走破する距離の計算（ポイントで）をベースにして、過去の売買シグナル（近い過去）、または現在の売買シグナルを表示します。cm-insurer
エキスパートアドバイザは、全体的な状態を有利にして、全てのポジションを一括決済します。