実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

ランダムな時間軸のレンジを表示するインディケータです。

これはイントラデイトレードのインディケータです。つまり、日中の取引レンジを表示します。作動原理は以下の通りです。インディケータは、外部引数から2つの時点を受け取って、その間の極大値と極小値を求めます。求められた極値が線として表示されます。このインディケータは、ブレイクスルー戦略にもロールダウン戦略にもお役に立つと思います。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。